Les députés vont “donner le coup d’envoi” au triple verrouillage des retraites et à la hausse de l’assurance nationale “C’est une taxe sur le travail!” | Royaume-Uni | Nouvelles

Reynolds discute de la montée potentielle de l’assurance nationale

Hier soir, les propositions d’additionner 2p sur les paiements de l’assurance nationale ainsi que l’abandon de la protection à triple verrouillage de la pension de l’État ont été qualifiées de «folie».

Dans ce qui s’annonce comme une semaine cruciale pour son leadership, Boris Johnson fait face à la fureur de ses propres députés au sujet des soins sociaux, des hausses d’impôts, du triple verrouillage des retraites, d’un échec perçu pour lutter contre l’immigration illégale et de politiques vertes coûteuses.

M. Johnson a remporté sa majorité de 80 sièges sur le dos d’une bande de sièges du mur rouge – ceux qui devraient traditionnellement voter travailliste.

Il s’est engagé à « élever le niveau » du pays.

Mais les députés d’arrière-ban ont déclaré que le Premier ministre est « fait face à un mécontentement massif » lorsque le Parlement revient des vacances d’été cette semaine et que les choses sont « susceptibles de démarrer » après que la suggestion d’augmenter les impôts pour financer le plan de protection sociale ait été lancée.

L’un des candidats de 2019 d’un siège du nord a déclaré: “Je ne suis pas devenu député conservateur pour augmenter les impôts.”

Un autre conservateur du mur rouge a ajouté: «Nous sommes maintenant le parti avec la charge fiscale la plus élevée depuis [former Labour Prime Minister Clement] Attlee.

Les inquiétudes proviennent également du cabinet de M. Johnson avec le chef de la Chambre Jacob Rees-Mogg utilisant sa colonne “paroles de sagesse” dans le Sunday Express aujourd’hui pour rappeler aux lecteurs le sort de George Bush père après qu’il ait tristement cassé son “lisez mes lèvres , pas de nouvelles taxes » lors de l’élection présidentielle américaine de 1988.

Pension de l’État: les députés dénoncent les plans de Rishi Sunak (Image: GETTY)

Bush senior a ensuite perdu les élections de 1992 face à Bill Clinton.

M. Rees-Mogg a noté : « Les électeurs se sont souvenus de ces mots après que le président Bush les eut oubliés. »

Un autre député du mur rouge a averti que la suppression du triple verrou “est encore plus impopulaire que les augmentations d’impôts”.

Pour rappeler le décès du prédécesseur de M. Johnson, le député a ajouté: “Nous avons déjà bouleversé nos électeurs principaux avec Theresa May et cela nous a coûté les élections de 2017.”

Le manifeste électoral controversé de Mme May incluait des plans impopulaires pour payer les soins sociaux ainsi que la suppression des prestations de retraite et du triple verrouillage.

Des députés conservateurs vétérans ont également pataugé en avertissant le premier ministre des conséquences de ses plans.

Pension de l’État : il est prévu d’augmenter les cotisations à l’assurance nationale (Image : GETTY)

L’ancienne secrétaire au Travail et aux Pensions, Esther McVey, qui a fondé le mouvement conservateur de la classe ouvrière des cols bleus qui a balayé les sièges du mur rouge, a déclaré : « L’assurance nationale est une taxe sur le travail. Il frappe également plus durement les plus pauvres car il y a un plafond de 50 000 £ au-delà duquel il n’est pas payé. »

L’ancien ministre Sir John Hayes, président du groupe Common Sense qui est normalement un loyaliste, a déclaré: «Je voterai contre toute tentative de se débarrasser du triple verrouillage des retraites. C’était une promesse manifeste et si nous pouvons payer les congés, nous pouvons payer les retraites. »

Le député du nord-ouest du Leicestershire, Andrew Bridgen, a ajouté : « La hausse des impôts est une pente glissante. Le Premier ministre peut recevoir un laissez-passer pour les soins sociaux, mais cela ne fonctionnera pas bien. »

Pension d’État: les députés de Red Wall ont mis en garde contre le contrecoup croissant (Image: GETTY)

Pendant ce temps, les députés conservateurs reprochent également au Premier ministre de ne pas avoir correctement traité la migration illégale à travers la Manche sur de petits bateaux.

Un député a déclaré que le problème était « complètement toxique » dans les sièges du mur rouge, mais « personne au gouvernement ne semble faire quoi que ce soit à ce sujet ».

Un autre député a ajouté : « Le ministre de l’Intérieur et les ministres sont très désireux de prendre des mesures décisives, mais la perception est qu’ils ne sont pas soutenus par le Premier ministre.

“Le plus gros problème est de faire reculer la loi sur les droits de l’homme et la législation associée de l’administration Blair.”

Le groupe Common Sense prévoit de proposer des amendements au projet de loi sur l’immigration afin d’introduire des mesures plus strictes pour s’attaquer au problème.

Sur un autre front, les députés du mur rouge sont également furieux contre les mesures vertes.

« Nous parlons d’augmentations d’impôts, mais nous semblons dépenser une fortune sur ces questions vertes dont nos électeurs ne se soucient pas », a déclaré un député.

“C’est de la folie verte”, a ajouté un autre.

Dans un nouveau coup porté aux plans de protection sociale, un nouveau rapport a averti que les réformes phares du gouvernement visant à intégrer les soins sociaux pour les personnes âgées au NHS ne parviennent pas à apporter des améliorations.

Retraite de l’État : il y a une colère croissante contre les plans (Image : GETTY)

Les conclusions du rapport du groupe de réflexion du Center for Policy Studies (CPS), « Est-ce que Manchester est plus grand ? », constate qu’à Manchester, il y a eu une augmentation de 65 % des transferts retardés de soins dans le cadre de la dévolution – bien plus que la moyenne nationale – et des performances généralement plus faibles ou inchangées sur d’autres résultats de santé.

Le CPS affirme que les données montrent également une baisse significative de la productivité, avec une augmentation de 9 pour cent de la taille de la main-d’œuvre du NHS de la région par rapport à sa population et une augmentation de 23 pour cent du nombre de cadres supérieurs.

Cette mauvaise performance est survenue malgré le fonds de transformation initial de 450 millions de livres sterling, qui, s’il était répété à l’échelle nationale, entraînerait une augmentation stupéfiante du financement de 11 milliards de livres sterling pour le NHS et les services sociaux, presque l’équivalent de l’augmentation totale du budget du NHS en 2021/ 22.

Karl Williams, auteur du rapport et chercheur principal au CPS, a déclaré : « Les ministres doivent prendre du recul et laisser les projets pilotes suivre leur cours afin que nous puissions évaluer correctement leur succès.

“Ce n’est pas le moment de faire adopter des réformes coûteuses et perturbatrices qui ne sont pas étayées par les données, en particulier compte tenu des pressions actuelles sur le NHS et son personnel – qui, comme cela a été largement rapporté, fait déjà face à un arriéré record de plus de cinq millions de personnes en attente de traitement à cause de la pandémie.