Les dérapages de cet exercice seront légèrement inférieurs au niveau de l’exercice 21: chef de la City Union Bank

City Union Bank (CUB) a déclaré que les dérapages globaux de la banque dans les avances de clôture pour l’exercice 22 seraient légèrement inférieurs à ceux de l’exercice précédent, alors qu’il pourrait être plus concentré avec des dérapages accrus au cours des deux premiers trimestres et une accumulation de prêts rémanents nettement moindre. dans les trimestres suivants de l’exercice en cours.

La banque achèvera l’intégralité de la provision Covid excédentaire au deuxième trimestre, après quoi les dérapages diminueraient également tandis que les recouvrements des NPA existants augmenteraient en raison de l’amélioration des procédures judiciaires, en particulier pour la prise de possession et la vente des propriétés par le biais de l’action SARFAESI. .

Lors d’une récente conférence téléphonique sur les résultats, N Kamakodi, directeur général et PDG de CUB, a déclaré que le total des dérapages incrémentiels serait légèrement meilleur que l’exercice précédent. La banque s’attend à une meilleure reprise au second semestre de l’exercice en cours, se traduisant par des ANP bruts et nets en fin d’année légèrement inférieurs à ceux de l’année dernière.

«Nous avons eu un dérapage de Rs 482 crore au premier trimestre de l’exercice 2022 et les dérapages ont été chargés à l’avance conformément à nos attentes. Nous pensons qu’il devrait se modérer à l’avenir et nous nous attendons toujours à ce que les dérapages globaux pour l’exercice 2022 soient plats ou inférieurs à ce que nous avons vu au cours de l’exercice 2021 », a-t-il déclaré.

Au cours de l’exercice 21, la banque avait restructuré environ Rs 990 crore de comptes MPME et environ Rs 595 crore de comptes non MPME via le cadre de résolution de Covid. En dehors de cela, avant Covid, il avait restructuré un montant de Rs 242 crore sous MPME et Rs 22 crore sous des comptes non-MPME. “Ainsi, le pourcentage de comptes restructurés impayés au 31 mars 2021 s’élevait à 1 849 crores de roupies, soit environ 5% des avances de clôture”, a-t-il déclaré.

Sur le front de la reprise, Kamakodi a déclaré que la banque s’était engagée avec les emprunteurs et leur avait demandé de vendre leurs autres garanties afin de réduire l’encours, afin que l’entreprise existante soit suffisamment durable pour prendre en charge leurs flux de trésorerie.

La croissance du crédit réalisée au premier trimestre de l’EX22 était de 5 % en glissement annuel, provenant principalement des prêts or et des prêts or non agricoles.

«Nous gardons nos yeux et nos oreilles ouverts au niveau de la base. Si nous constatons que les choses se stabilisent et que le risque de nouvelles vagues de Covid est également éliminé, nous déterminerons si nous devrions être en mesure de changer avant l’année – nous aurons cette clarté après Diwali », a déclaré Kamakodi lorsqu’on lui a posé des questions sur le probable futur. accélération de la croissance du crédit.

