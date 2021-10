Les dérapages du «Bloody Rally Show» vont changer en novembre et écrasent les courses de haut en bas avec la télé-réalité

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le Bloody Rally Show du studio indépendant Kodo Linija est un jeu de course de style arcade de haut en bas sorti sur PC en 2020 et qui arrivera sur Switch le 4 novembre.

Nous disons « studio », mais Kodo Linija est composé du développeur solo Tomas Varaneckas, donc ce coureur de télé-réalité hyperviolent est en fait un one-man-show. La bande-annonce de révélation ci-dessus donne une bonne idée du carnage sanglant impliqué alors que vous vous frayez un chemin et que vous vous frayez un chemin dans l’endroit, en vous bousculant pour la position et en déchirant généralement la concurrence. Le jeu se déroule dans un avenir dystopique (y a-t-il un autre type) où les pilotes s’affrontent dans une course (à mort) de style Mad Max pour la gloire pour le plaisir des téléspectateurs du monde entier.

Le jeu comprend un mode multijoueur local à 4 joueurs – un ajustement parfait pour Switch – ainsi qu’une foule d’autres fonctionnalités. Voici la liste des fonctionnalités clés du texte de présentation officiel des relations publiques, suivie de quelques captures d’écran :

Bouclez votre ceinture pour un mode histoire plein de surprises : Conduisez vite et salement pour terminer des saisons, gagnez de l’argent et de l’XP et décrochez une place sur le podium. Pouvez-vous gagner votre liberté et échapper au Bloody Rally Show ?

Les voitures les plus meurtrières du sport automobile : Choisissez parmi une gamme de voitures inspirées de la classe de rallye du groupe B tristement célèbre et interdite dans la vie réelle. Améliorez et débloquez de nouveaux véhicules pour une conduite toujours plus imprudente !

Nombre infini de circuits et de parcours : Un mélange de pistes de course fabriquées à la main et générées aléatoirement signifie qu’il y a toujours un nouveau défi. Enregistrez vos pistes générées préférées pour les utiliser dans les courses personnalisées !

Participez à des courses « spéciales » : Conduisez une énorme voiture et causez un maximum de dégâts. Terminez une course avec la manette des gaz bloquée à 100%. Assassinez des cibles observant le bord de la piste. Toute cette folie et plus encore !

Armez vos roues : Appréciez le spectateur qui éclabousse le canon des piétons ! Faites exploser vos rivaux avec la haie à tête chercheuse aux arbustes ! Une variété d’armes mortelles vous attendent dans des courses spécifiques et en mode Bataille

Affrontez des amis et des rivaux : Faites la course et affrontez jusqu’à trois amis en multijoueur local pour le plus de plaisir et de chaos ! Prouvez vos prouesses au volant et revendiquez une place dans les classements !

Jouez en tant que piéton : Faites une pause dans la conduite et dirigez-vous vers la piste avec votre appareil photo. Trouvez l’endroit idéal pour prendre des photos et approchez-vous de l’action ! Essayez juste d’éviter de devenir un tueur de la route…