Les dernières déclarations intéressantes de Sebastian Fundora et Sergio García

Ce sont les dernières déclarations de Sebastian Fundora et Sergio García à Los Angeles, avant qu’ils ne montent sur le ring demain dimanche au Staples Center de Los Angeles.

Sébastien Fundora



« Je ne m’inquiète pas de ce que fera García, si mon père veut que je l’écrase, je l’écraserai »

«Mon style dépend juste du combat. Si cela me donne une chance de montrer mes compétences, très bien, mais si je peux le terminer rapidement, je ferai ce que je fais toujours. Je ferai ce que j’ai fait sur un terrain d’entraînement pendant un combat. Je ne m’inquiète pas de ce que fera Garcia. Je me fiche du style qu’il apporte. Nous sommes prêts à être le meilleur Sebastian Fundora possible.

Nous voulons les ceintures. Celui qui gagne un match revanche entre Jermell Charlo et Brian Castaño, je le veux sur le ring. Ce sont les gars à battre et je veux faire mes preuves contre eux.

Je m’améliore avec l’âge et à chaque combat, nous apprenons de nouvelles choses en fonction de la façon dont les adversaires m’attaquent. Cela m’a aidé à être meilleur à chaque fois que je monte sur le ring.

J’écoute juste tout ce que dit mon père. C’est le respect et le travail d’équipe que nous avons les uns pour les autres. Si vous voulez que je garde ce gars à distance, je le ferai. Mais si vous voulez que j’écrase un adversaire, je suis prêt à partir.

Je peux garantir aux fans qu’ils en auront pour leur argent dimanche. Je promets que ce sera le combat de la nuit.

Sergio Garcia

«Je ne suis pas venu ici pour courir, mais pour tenir tête à Fundora»

« C’est un honneur pour moi d’être ici pour faire mes débuts aux États-Unis, je ne ressens absolument aucune pression. Fundora est un combattant particulier pour cette division. Il est inhabituel de s’y préparer. Mais je me suis battu contre des adversaires aussi grands que lui. Je me sens prêt à relever tous les défis qui pourraient m’être lancés dimanche soir.

Je ne vais pas vous dire ce que je vais faire sur le ring. C’est mon travail de montrer au monde de quoi je suis capable et d’empêcher les KO auxquels Fundora est habituée. Fundora va venir avec sa faim, son ambition et son dynamisme, et je vais faire de même.

Je suis venu ici pour gagner le combat et je suis venu ici pour gagner les cœurs. Ça va être un grand combat parce que je ne suis pas venu ici pour courir. Je suis venu ici pour tenir tête à Fundora. Je respecte mon adversaire. Je respecte quiconque monte sur le ring avec moi. Je vais mettre ma fierté et mes compétences en jeu et montrer à tous de quoi je suis capable.

J’ai combattu des gars aussi grands que Fundora, mais ces gars-là sont en fait plus lourds que Fundora. Je considère que c’est un avantage. C’est quelque chose qui m’a rendu plus difficile. Quelque chose qui m’a rendu plus fort. Ça va me servir quand je monterai sur le ring dimanche soir.

J’adore ce défi. Je n’ai pas de pression. Tout ce que je veux faire, c’est donner aux fans un grand spectacle et profiter de chaque instant. J’espère qu’il y aura une fin heureuse, mais j’ai l’intention de savourer chaque seconde que j’ai dimanche soir.

La boxe espagnole est certainement à la hausse. Mais je me bats pour ma famille. Je veux qu’ils soient fiers. Je veux être fier de mon coin. Ce sont les personnes qui comptent le plus pour moi et pour lesquelles je me bats. Pour mes fans en Espagne et pour mes deux petits, ma femme et ma famille ».