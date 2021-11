Les dernières fonctionnalités de Google Maps visent à rendre les achats des Fêtes «sans stress»

Google introduit de nouveaux outils Maps qui, selon lui, vous permettront de « rester au frais » pendant ces vacances. Outre quelques nouvelles fonctionnalités, Google étend également certaines fonctionnalités existantes à davantage d’endroits dans le monde.

Le nouvel outil Area Busyness de Google Maps permettra aux utilisateurs de savoir quand un quartier est proche ou le plus fréquenté. Non seulement la nouvelle fonctionnalité aidera les personnes qui détestent les foules à voir les endroits à éviter, mais permettra également aux voyageurs de découvrir quelles parties de la ville sont animées.

Source : Google

Vous pouvez également afficher plus d’informations telles que le taux d’occupation d’une zone à différents moments de la journée, ainsi que toutes les principales attractions qui s’y trouvent. Google indique que la nouvelle fonctionnalité Area Busyness sera déployée sur Maps sur Android et iOS « à temps pour cette saison des vacances ».

Google étend également l’onglet Répertoire de Maps à l’échelle mondiale pour tous les principaux aéroports, centres commerciaux et gares de transit. Une fois la fonctionnalité disponible, vous pourrez vous repérer plus facilement dans les grands bâtiments, et également voir quels magasins se trouvent dans un bâtiment, les salons d’aéroport, les locations de voitures, les parkings et d’autres informations utiles. En plus des meilleurs téléphones Android, l’onglet Répertoire sera également disponible sur iOS.

Source : Google

Pour aider les utilisateurs à gagner du temps sur les courses, Google étend le ramassage avec Google Maps à plus de 2 000 magasins dans plus de 30 États aux États-Unis. Le ramassage avec Google Maps inclut désormais davantage de magasins Kroger Family comme Kroger’s, Fry’s, Ralphs et Marianos.

Source : Google

La fonctionnalité a été lancée pour la première fois à Portland, dans l’Oregon, en mars de cette année. Une fois que vous avez passé votre commande auprès d’un détaillant, le ramassage avec Google Maps vous permettra de suivre l’état de votre commande et de partager votre ETA avec le magasin.

