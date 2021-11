Les dernières fonctionnalités de Google Maps vous aident à éviter les foules de magasinage des Fêtes

Google ajoute une poignée de nouvelles fonctionnalités à Google Maps à temps pour la saison des vacances, ce qui devrait collectivement rendre les déplacements un peu moins pénibles. Les nouvelles fonctionnalités ont été annoncées dans un article de blog aujourd’hui.

Une nouvelle fonctionnalité « Zone occupée » fournit des informations sur la popularité des quartiers plutôt que sur des destinations spécifiques, tandis que l’onglet « Répertoire » de l’application se déploie dans le monde entier pour donner plus d’informations sur les magasins et les commodités à l’intérieur de lieux tels que les centres commerciaux et les aéroports. Google Maps étend également sa fonction de suivi de ramassage d’épicerie pour couvrir davantage de magasins à travers les États-Unis et tente de rendre ses critiques de restaurants plus détaillées.

L’onglet Annuaire donne des informations sur les magasins et les commodités à l’intérieur de grands complexes comme les aéroports. Image : Google

Area Busyness est une extension des informations déjà fournies par Google Maps sur l’encombrement des transports en commun et la popularité de magasins et d’emplacements spécifiques tout au long de la semaine. Désormais, plutôt que de simplement offrir des détails sur des endroits spécifiques, Google Maps pourra donner des informations sur le taux d’occupation d’un quartier général. Google espère que la fonctionnalité pourra à la fois permettre aux utilisateurs d’éviter les foules, ou les traquer s’ils sont d’humeur pour une ambiance de fête. Google dit que Area Busyness sera déployé à l’échelle mondiale sur Android et iOS « à temps pour cette saison des vacances ».

Pendant ce temps, l’onglet Annuaire sera disponible pour tous les aéroports, centres commerciaux et gares de transit du monde entier où Google dispose de données. Il indique quelles commodités (telles que les salons d’aéroport et les parkings) et les magasins sont disponibles à l’intérieur d’endroits qui sont souvent affichés comme un seul emplacement dans Google Maps. Ensuite, l’application peut fournir des informations granulaires telles que les heures d’ouverture et les évaluations des clients. L’onglet Répertoire sera également disponible dans le monde entier sur iOS et Android.

Les avis sur les restaurants du service sont également de plus en plus détaillés, avec des informations supplémentaires sur les fourchettes de prix. Cela simplifie également le processus d’ajout d’informations sur les installations telles que les places assises à l’extérieur et les options de livraison.

Google Maps étend également sa fonction de ramassage d’épicerie, qui permet aux utilisateurs de suivre l’état de leur commande, puis de partager avec le magasin lorsqu’ils prévoient d’arriver pour la collecte sans jamais quitter l’application. La fonctionnalité a été lancée pour la première fois cette année et s’est depuis étendue pour couvrir plus de 2 000 magasins dans 30 États américains, y compris les magasins Kroger Family comme Kroger, Fry’s, Ralphs et Marianos, selon Google.