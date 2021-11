Les dernières fuites du Galaxy S21 FE montrent qu’il manque une grande chose au téléphone

Il semble que chaque semaine apporte une nouvelle fuite Galaxy S21 FE, et celle de cette semaine est la plus détaillée à ce jour. CoinBRS a réussi à mettre la main sur ce qui semble être des diapositives marketing officielles, ainsi qu’une fiche technique détaillant les composants les plus importants à l’intérieur du téléphone.

Bien que tout ait l’air mieux que le Galaxy S21 ordinaire au début, l’absence d’un téléobjectif approprié est un peu surprenant. Compte tenu des ventes impressionnantes du Galaxy S21 Black Friday qui ont déjà commencé, perdre le téléobjectif pourrait être une énorme déception pour les acheteurs potentiels.

Selon la fuite, Samsung remplace le capteur d’appareil photo principal 12MP du Galaxy S21 FE par un capteur d’appareil photo 64MP et supprime le téléobjectif dédié de l’image. Comparativement, le Galaxy S21 dispose d’un capteur principal de 12 MP et d’un téléobjectif de 64 MP avec zoom optique 3x. Les autres caméras que vous remarquerez à l’arrière du Galaxy S21 FE sont prétendument une caméra ultra-large ainsi qu’un capteur de profondeur dédié.

Il est intéressant de voir Samsung reculer sur cet appareil photo téléobjectif, mais le reste de la fiche technique pourrait aider à expliquer pourquoi. Cette dernière fuite montre que le Galaxy S21 FE aura le même Snapdragon 888 ou Exynos 2100 que tous les autres modèles Galaxy S21. Étonnamment, il semble que Samsung proposera une variante avec jusqu’à 12 Go de RAM ; une augmentation de 50% par rapport au modèle de base Galaxy S21.

De plus, l’écran de 6,4 pouces est une bosse de 0,2 pouce par rapport au Galaxy S21 ordinaire, et il a toujours un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour démarrer. La batterie connaît également une augmentation de taille, en hausse de 500 mAh par rapport au Galaxy S21, pour un total de 4 500 mAh. Cela est associé à une charge de 15 W, ce qui correspond à la même vitesse que le Galaxy Z Flip 3.

Comme nous l’avons vu dans les fuites précédentes, le Galaxy S21 FE semble être livré en options blanc, noir, olive et lavande. Toutes les variantes du Galaxy S21 FE auront un dos en plastique, tout comme le Galaxy S21 ordinaire.

