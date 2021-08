Les dernières fuites du Samsung Galaxy Buds 2 incluent plus d’images et un prix

in

Le prochain événement Samsung Unpacked le 11 août s’annonce chargé, et nous avons maintenant des informations fraîchement divulguées sur l’un des produits que nous nous attendons à voir dévoilés à cette date : les Samsung Galaxy Buds 2.

Certaines recherches de WinFuture ont permis de trouver de nouvelles images des écouteurs sans fil, et nous avons également une mise à jour sur leur coût. Ils seront apparemment au prix de 149,99 en Europe, légèrement moins cher que les Galaxy Buds Plus de l’année dernière.

C’est l’équivalent de 180 $ / 130 £ / 240 AU $ – mais Samsung n’utilisera pas de convertisseur de devises pour établir le prix de ses produits, avec les taxes et d’autres facteurs de marché à prendre en compte, ce n’est donc qu’une indication approximative du prix de ces écouteurs. internationalement.

(Crédit image : WinFuture)

Voici qui vous regarde, Galaxy Buds 2

En ce qui concerne la conception présentée dans ces images divulguées, peu de choses ont changé par rapport aux écouteurs sans fil que Samsung a déjà sortis (la couleur graphite montrée ici est l’une des nombreuses que nous attendons). Le boîtier de charge est cependant très différent, avec une forme qui ressemble plus à un carré.

Selon les sources de WinFuture, les Galaxy Buds 2 seront livrés avec des commandes tactiles, un indice IPX2 (ce qui signifie qu’ils sont résistants aux éclaboussures et à la transpiration) et la prise en charge de la dernière norme Bluetooth 5.2. La suppression active du bruit (ANC) serait également à bord.

Selon les rumeurs, la durée de vie de la batterie est d’environ 20 heures avec l’ANC activé, et vous pourrez peut-être obtenir environ neuf heures de plus avec l’ANC désactivé. Tout sera révélé le 11 août, date à laquelle nous devrions également voir le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3, le Galaxy Watch 4 Classic et le Galaxy Watch 4.

Analyse : Samsung doit bien faire les choses avec les Galaxy Buds 2

(Crédit image : TechRadar / Aakash Jhaveri)

Il est indéniable que Samsung s’est efforcé de bien faire les choses en ce qui concerne les écouteurs sans fil. Depuis le lancement des Galaxy Buds originaux en 2019, nous avons les Galaxy Buds Plus, les Galaxy Buds Live et les Galaxy Buds Pro.

Nous avons tous été impressionnés par chacun d’eux dans une certaine mesure, mais il semble que Samsung n’a pas encore vraiment trouvé la formule magique pour produire une paire de têtes qui peuvent plaire aux masses – de la même manière que, disons , les AirPod d’Apple ont.

Apple devrait mettre à niveau ses propres écouteurs sans fil à un moment donné cette année, avec un rafraîchissement pour la version Pro plus chère attendue en 2022. Cela rend encore plus important pour Samsung que les Galaxy Buds 2 soient un succès.

Samsung espère que les propriétaires de téléphones Android achèteront les Galaxy Buds 2 aussi régulièrement que les propriétaires d’iPhone achèteront des AirPod – et l’ajout de la suppression active du bruit, ainsi que le prix abordable que nous avons mentionné ici, aideront certainement.