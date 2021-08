Les dernières inondations à Venise : Des tempêtes anormales écrasent le point chaud italien historique – une place entière est submergée | Monde | Nouvelles

“Acqua alta” (hautes eaux) affecte la ville pendant les mois d’automne et d’hiver normalement, et les effets de ceux-ci peuvent s’avérer dévastateurs.

Venise est composée de plus de 100 îles à l’intérieur d’une lagune au large de la côte nord-est de l’Italie, et la place Saint-Marc est l’une des parties les plus basses de la ville et devient donc facilement submergée.

Des dommages minimes ont été causés lors de cette inondation hors saison, car beaucoup ont profité de l’occasion pour continuer à profiter de la chaude soirée d’été en se rafraîchissant sur la place imbibée d’eau.

Les touristes et les habitants sont restés dans les cafés, et la foule qui entourait la place semblait apprécier le spectacle.

Des couples ont dansé au son du piano dans l’eau jusqu’aux genoux tandis que les enfants s’éclaboussaient et pagayaient et que les touristes pataugeaient, chaussures à la main.

D’autres ont également été vus patauger dans l’eau portant des revêtements en plastique sur leurs chaussures à titre préventif.

Bien que moins graves que les inondations auxquelles les résidents sont habitués, les fortes pluies et les vents forts seraient la cause des hautes eaux dans ce cas.

Il est inhabituel que le temps se soit produit hors saison.

Les experts affirment que le changement climatique a aggravé la combinaison de facteurs qui provoquent normalement ces incidents de hautes eaux, qui entraînent souvent une dévastation environnementale.

Le niveau du sol de la ville s’est affaissé ces dernières années, en raison de l’élévation du niveau de la mer et de l’érosion, ce qui la rend vulnérable aux inondations.

Des mesures préventives sont en place pour aider à atténuer les effets des dommages causés par les inondations sur la côte basse et une barrière anti-inondation longtemps retardée a été déployée pour la première fois en octobre dernier.

Les inondations annuelles ont découragé de nombreux résidents qui ont été confrontés à des dommages importants et au risque d’inondations futures.

La célèbre basilique historique Saint-Marc, ainsi que d’autres monuments célèbres, ont été victimes des inondations et des centaines de maisons ont été privées d’électricité.

À l’époque, le Premier ministre italien Giuseppe Conte avait qualifié les inondations de “coup porté au cœur de notre pays”.

Alors que les niveaux d’eau continuent de monter et que l’effet de l’affaissement se poursuit, une pression accrue est exercée sur les défenses de la lagune entourant la ville, d’autant plus que les inondations commencent à se produire hors saison.

Des maisons ont déjà été adaptées dans l’espoir d’atténuer les dégâts inévitables, tandis que des mesures « douces » telles que des digues ont été mises en place.

Des projets à plus grande échelle comme le barrage de Mose – un système de barrière hydraulique qui vise à fermer la lagune en cas d’élévation du niveau de la mer et de tempêtes hivernales – visent à protéger à nouveau la ville de Venise de la dévastation de l’échelle 2019.