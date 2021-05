Les dernières mesures de RBI devraient aider à protéger les petites entreprises contre l’impact de la deuxième vague Covid, mais beaucoup repose sur les banques

Pour tenter de faciliter les flux de crédit en restant solides, Das a annoncé mercredi des mesures qui contribueront à maintenir la liquidité du système plus abondante qu’elle ne l’est déjà.

Tout comme elle l’a fait jusqu’en 2020, RBI continue d’essayer de faire en sorte que le crédit continue de circuler dans l’économie, en particulier les secteurs les plus faibles. En effet, il a plus que tenu sa part du marché. Cette fois-ci, le gouverneur Shaktikanta Das se concentre sur les petites et moyennes entreprises assiégées; mercredi, RBI a pris des mesures pour essayer de persuader les banques et autres intermédiaires de les aider. À un moment où le Centre n’a pas encore annoncé d’assistance financière spéciale pour les personnes gravement touchées par la deuxième vague de pandémie dans le pays, il est rassurant que Das prenne des mesures pour essayer de transférer de l’argent dans le secteur des MPME.

Les banquiers doivent être soulagés que le gouverneur ne leur ait pas demandé d’offrir aux emprunteurs un moratoire sur le remboursement des intérêts et du principal. Un moratoire n’est jamais une bonne idée car il vicie la culture du remboursement et, étant donné les épreuves et les tribulations du dernier tour, alors que l’affaire était restée devant les tribunaux pendant des mois, un moratoire doit être évité.

Mais les refontes de prêt ont été autorisées. Les emprunteurs – particuliers, petites entreprises et MPME avec des expositions allant jusqu’à Rs 25 crore – qui n’ont participé à aucun des cycles de restructuration précédents, y compris le Resolution Framework 1.0 d’août 2020, seront des candidats éligibles dans le cadre du RF 2.0. Autrement dit, s’ils ont été classés comme actifs standard le 31 mars 2021.

De plus, si un emprunteur individuel ou une petite entreprise utilisait le RF 1.0, mais si le plan de résolution permettait un moratoire de moins de deux ans, cela peut maintenant être modifié. La période de moratoire peut être allongée ou la durée résiduelle peut être prolongée jusqu’à deux ans. Les prêteurs peuvent même faire les deux. RBI a, en fait, donné aux banquiers une marge de manœuvre supplémentaire pour aider les unités en difficulté. Ils peuvent également revoir ou réévaluer les limites du fonds de roulement pour les petits emprunteurs – petites unités et MPME – dont la dette a été refondue plus tôt; cela aussi est une détente utile, mais on ne sait pas dans quelle mesure les prêteurs aideront ces petites entreprises.

Au contraire, le SLTRO de 10 000 crores de Rs, ou opérations de repo à long terme spéciales de trois ans, pour les petites banques financières (SFB) est opportun et susceptible d’être utilisé efficacement. L’idée, encore une fois, est de soutenir les petites entreprises, les micro-entreprises comme les autres secteurs non organisés, avec un crédit frais pouvant aller jusqu’à Rs 10 lakh par emprunteur. Comme l’indique ce document, ce sont les petites entreprises qui ont été gravement meurtries et qui ont besoin d’aide. En fait, RBI a fait encore mieux. Il a permis aux SFB de classer les nouveaux prêts à de plus petites institutions de microfinance – avec des actifs allant jusqu’à Rs 500 crore – qui sont prêtés à des emprunteurs individuels en tant que prêts sectoriels prioritaires. Il a également prolongé la période pour l’allégement accordé plus tôt cette année, permettant aux banques d’allégement du CRR sur des expositions allant jusqu’à Rs 25 lakh aux MPME.

Tout en assouplissant les règles, la banque centrale veille également à ce que les prêteurs soient préparés aux pertes sur prêts. Étant donné que certaines poches de commerce et d’industrie pourraient être durement touchées à la suite des verrouillages restreints dans certaines régions du pays, les banques pourraient voir une détérioration de la qualité des actifs. RBI permet aux banques d’utiliser 100% de leurs provisions flottantes et anticycliques, le coussin qu’elles détiennent, pour constituer des provisions spécifiques pour les actifs non performants (NPA).

Pour tenter de faciliter les flux de crédit en restant solides, Das a annoncé mercredi des mesures qui contribueront à maintenir la liquidité du système plus abondante qu’elle ne l’est déjà. Malgré le crore de Rs 6 lakh de liquidité excédentaire qui traîne dans le système – grâce à l’afflux de dépôts – les banques restent réticentes à prêter, affirmant qu’il y a peu de demande. L’hésitation est si forte que même pour les amener à prêter à des entreprises du secteur de la santé, à un moment où une pandémie sévit dans tout le pays, RBI doit adoucir l’accord. Non seulement la banque centrale leur fournira de l’argent bon marché, mais elle ajoutera également 40 points de base supplémentaires pour les excédents stationnés dans la fenêtre de prise en pension inversée, par rapport aux prêts accordés. Et cela leur permettra de classer ces prêts comme prêts sectoriels prioritaires. De plus, les banques n’ont pas besoin de s’exposer directement à l’entreprise; ils peuvent transmettre l’argent à un autre intermédiaire comme une NBFC, qui prêterait alors à l’entreprise. On espère que le corpus de Rs 50 000 crore de la banque centrale pour aider les entreprises du secteur de la santé – fabricants de vaccins, importateurs ou fournisseurs de vaccins, hôpitaux et dispensaires entre autres – sera utilisé.

Pour garder les marchés obligataires dans la bonne humeur, la banque centrale a annoncé un autre cycle du GSAP1.0 – pour un montant de Rs 35 000 crore. En d’autres termes, la banque centrale rachètera des obligations sur le marché. Les obligations ont rebondi presque immédiatement, le rendement de référence passant sous les 6%. Les dernières ventes aux enchères de titres d’État ne se sont pas très bien déroulées, les investisseurs estimant que les rendements évolueront en fonction des anticipations de pressions inflationnistes. Étant donné qu’il doit veiller à ce que l’important programme d’emprunt du Centre pour l’exercice 22 soit mené à bien, le gouverneur Das n’a pas d’autre choix que de satisfaire les marchés.

