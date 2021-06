Les dernières mises à jour d’Android vous permettent d’afficher les messages importants

TL;DR

Google publie une série de mises à jour Android qui incluent la possibilité de marquer des messages importants. Vous pouvez également contrôler plus d’applications avec votre voix et personnaliser davantage Android Auto. Les messages suivis seront largement diffusés dans les semaines à venir.

Vous n’avez pas besoin d’attendre Android 12 pour obtenir quelques nouvelles fonctionnalités pour votre téléphone. Google déploie une collection de mises à jour Android qui devrait être utile à tous les niveaux, en particulier si vous vous épanouissez dans les messages et autres applications de chat.

La mise à jour Android de la pièce maîtresse vous permet d’afficher des textes dans les messages pour les retrouver rapidement plus tard. Si un ami partage une adresse ou une photo préférée, il vous suffit d’appuyer longuement sur un message et de le suivre. Après cela, vous pouvez visiter la catégorie « vedette » pour récupérer cet extrait de discussion important plus tard. La fonctionnalité devrait atteindre Messages dans les “semaines à venir”.

Une autre mise à jour vous fera gagner du temps en recherchant des créations Emoji Kitchen personnalisées pour pimenter vos messages dans toutes les applications. La section de Gboard pour les autocollants Emoji Kitchen récemment utilisés sera disponible cet été pour tous les utilisateurs du clavier écrivant en anglais, portugais et espagnol.

L’ensemble de mises à jour Android ne se concentre pas uniquement sur les messages – d’autres sont littéralement mains libres. Plus d’applications offriront des raccourcis pour ouvrir ou rechercher uniquement votre voix, y compris Capital One et Strava. Vous pouvez également sécuriser Voice Access avec une détection du regard qui garantit qu’il ne fonctionne que lorsque vous regardez l’appareil. La technologie est même suffisamment intelligente pour reconnaître les champs de mot de passe et vous permettre de saisir des chiffres et des symboles, même si vous voudrez probablement éviter de l’utiliser en public lorsque cela est possible.

Android Auto offre désormais une plus grande personnalisation, telle que la personnalisation du lanceur à partir de votre téléphone, des onglets dans les options multimédias et une configuration plus simple. Des applications de recharge, de navigation et de stationnement pour véhicules électriques sont également utilisables. Et oui, vous pouvez utiliser Messages et autres applications de chat grâce à une mise à jour Android Auto déployée dans le monde entier.

Le système d’alertes aux tremblements de terre Android a également atteint les Philippines, la Turquie et plusieurs autres pays.

Comme pour la plupart de ces packs de mises à jour Android, les améliorations apportées aux messages et à d’autres applications ne seront pas nécessairement bouleversantes. Cependant, ce sont toutes des améliorations de la qualité de vie qui pourraient améliorer votre téléphone au quotidien – il est difficile de se plaindre bruyamment.