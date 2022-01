Les dernières montres connectées de Garmin ne se limitent pas aux amateurs de fitness

Lorsque vous pensez aux appareils portables Garmin, vous pensez probablement à ses montres connectées en cours d’exécution – durables et un peu encombrantes, mais avec un excellent GPS, des métriques détaillées et une longue durée de vie de la batterie. La société a fait des progrès ces dernières années pour s’étendre au-delà de son créneau de fitness, mais elle semble avoir enfin atteint son objectif au CES 2022 avec le Venu 2 Plus et le Vivomove Sport d’entrée de gamme.

Cela peut sembler un peu tôt pour un Venu 2 Plus, étant donné que le Venu 2 vient d’être lancé en avril dernier. Cependant, l’appareil corrige l’une des omissions les plus flagrantes des capacités vocales de Venu 2:. Le Venu 2 Plus ajoute à la fois un haut-parleur et un microphone, ce qui signifie que la montre intelligente est désormais capable de prendre et de passer des appels directement depuis le poignet, ainsi que d’ajouter la prise en charge de l’assistant vocal. La montre fonctionne avec n’importe quel assistant sur votre téléphone, ce qui signifie qu’elle fonctionne via Bluetooth au lieu d’être chargée directement sur la montre. Selon Phil McLendon, chef de projet de Garmin pour le Venu 2 Plus, c’était une décision consciente car « le meilleur assistant est celui qui est déjà sur votre téléphone ».

En termes de taille, la montre a un boîtier de 43 mm, ce qui est un compromis entre le Venu 2 de 45 mm et le Venu 2S de 40 mm. Il a également une autonomie légèrement inférieure, à environ neuf jours en mode smartwatch et jusqu’à huit heures en mode GPS + Music (Cela dit, neuf jours, c’est quand même assez impressionnant pour une smartwatch). Il dispose également d’un écran tactile couleur et de l’option d’affichage permanent.

Le Venu 2 Plus ajoute des capacités vocales qui manquaient au Venu 2. Photo de Victoria Song / The Verge

Pendant ce temps, le Vivomove Sport est un nouvel analogue hybride et est censé être une montre intelligente d’entrée de gamme à 179,99 $. Bien que la ligne Vivomove de Garmin ait toujours été élégante, elle a également été extrêmement chère. La Luxe, par exemple, est une magnifique montre intelligente mais coûte 499,99 $. Le Style n’est que légèrement moins cher à 299,99 $. Alors que le Sport a le même écran tactile caché, ce n’est que sur la moitié inférieure de l’écran. Il opte également pour un bracelet en silicone, et parce qu’il est destiné aux utilisateurs plus occasionnels, il opte pour un GPS connecté avec votre téléphone. Cela dit, il suit toujours les niveaux d’oxygène dans le sang, le sommeil et les exercices enregistrés avec la montre vous donnent toujours les mêmes mesures détaillées. Il prend également en charge la fonction «Body Battery» de Garmin, qui évalue vos niveaux de récupération, les alertes de fréquence cardiaque anormale et le suivi de la santé des femmes. Pour plus de sécurité, il peut également envoyer un message avec votre position aux contacts d’urgence désignés.

J’ai eu la chance de passer quelques semaines à la fois avec la Venu 2 Plus et la Vivomove Sport, et ma première impression est que les deux sont de solides montres connectées. Le Venu 2 Plus est un peu gros pour mes poignets mais est agréable pour les yeux en termes de style et de lisibilité. J’ai eu au moins une semaine d’autonomie, même avec plusieurs heures d’activités GPS. Les appels semblaient clairs et les fonctionnalités de l’assistant vocal fonctionnaient assez bien. Siri n’a pas compris quelques commandes, mais j’attribue cela au fait que Siri est Siri plutôt qu’à un problème avec le Venu 2 Plus. Les fonctionnalités de santé, comme Garmin Coach, étaient également pratiques bien qu’un peu boguées. Cependant, je ne peux pas rendre de verdict final sur les performances car j’utilise une version bêta du logiciel. Dans l’ensemble, je peux voir que c’est un choix judicieux pour quelqu’un qui souhaite le suivi de la condition physique en profondeur pour lequel Garmin est connu, mais pas au détriment des fonctionnalités intelligentes.

Le Vivomove Sport possède le même écran intelligent « caché » que les autres analogues hybrides de Garmin.Photo de Victoria Song / The Verge

Le Vivomove Sport a également été impressionnant jusqu’à présent. Cela n’a pas maîtrisé mon poignet, et j’ai même reçu des compliments d’un ami qui s’est autoproclamé déteste les montres intelligentes. La couleur vert menthe est, oserais-je dire, mignonne, et elle a bien résisté lors de plusieurs courses et entraînements de musculation. Naviguer dans les menus et lire les notifications n’est pas toujours le plus simple, mais ce n’est pas unique au Vivomove Sport. C’est un compromis que vous trouverez avec toutes les montres analogiques hybrides sur le marché. J’ai également trouvé que la durée de vie de la batterie était plus courte, en ce sens qu’elle m’a duré environ quatre jours avec une seule charge. C’est encore beaucoup plus long qu’une Apple Watch ou une Samsung Galaxy Watch 4, mais pas aussi longtemps que certains Fitbits.

Les deux montres sont disponibles dès maintenant sur le site Web de Garmin. Le Venu 2 Plus a un prix de détail suggéré de 449,99 $ et est disponible en trois versions : tout en noir, blanc et or, et gris et argent. Le Vivomove Sport coûte 179,99 $ et est disponible en noir, blanc, marron et vert menthe.