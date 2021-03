Les dernières montres de fitness de Suunto sont dotées d’une navigation en titane et étape par étape

Suunto a lancé deux nouvelles montres de fitness, la 7 Titanium et la 9 Baro Titanium, toutes deux dotées de lunettes en titane et d’une navigation pas à pas, disponibles à la commande au prix de 499 $ pour la 7 Titanium et de 599 $ pour la 9 Baro Titanium.

Suunto est connue pour ses montres intelligentes de fitness qui sont chères mais performantes, et c’est ce qui se fait de mieux avec ses derniers modèles. La société a présenté Suunto 7 Titanium (illustré ci-dessous) et 9 Baro Titanium (ci-dessus), des modèles de montres qui justifient mieux leurs prix avec de nouveaux designs et des mises à jour significatives des fonctionnalités.

Les deux montres Suunto ont un nouveau design «minimaliste» avec des lunettes en titane plus légères sans compromettre la dureté. Vous pouvez également vous attendre à ce que la navigation détaillée de Komoot vous aide à naviguer à pied sans atteindre votre téléphone.

Après cela, les mises à niveau varient considérablement. La Suunto 7 Titanium, basée sur Wear OS, comprend des outils de suivi du sommeil améliorés (venant aux 7 modèles de montres précédents via une mise à jour) qui incluent de nouvelles vignettes pour suivre les étapes du sommeil, gérer les ressources corporelles et obtenir des informations sur la fréquence cardiaque. Le 9 Baro Titanium, quant à lui, est conçu pour une utilisation intensive en extérieur avec une résistance à l’eau, à la poussière et aux chocs de qualité militaire ainsi que 170 heures d’autonomie de la batterie GPS grâce à un mode Tour spécial – vous n’aurez pas à charger tous les jours juste pour garder le positionnement actif. Suunto propose également des directions de points d’intérêt.

Les spécifications sont par ailleurs familières. La Suunto 7 Titanium est autant une utilisation quotidienne qu’une montre de fitness, équilibrant ses 70 modes de suivi sportif, son capteur de fréquence cardiaque, son altimètre et sa résistance à l’eau de 50 mètres avec des extras Wear OS courants tels que NFC pour Google Pay. Le Suunto 9 Baro Titanium est conçu pour le sport et comprend une résistance à l’eau de 100 mètres, plus de 80 modes sportifs et un écran saphir résistant aux rayures.

La Suunto 9 Baro Titanium est maintenant disponible pour 599 $, soit le même prix qu’une montre sans titane. Les précommandes pour le 7 Titanium sont ouvertes avant la date d’expédition du 21 avril pour le même montant de 499 $ que son prédécesseur régulier. Ce ne sont toujours pas des achats insignifiants, mais la mise à niveau du matériel du boîtier est en soi notable. Le titane ajoute parfois beaucoup au prix d’une montre – obtenir le métal léger mais solide gratuitement est un avantage certain qui pourrait rendre vos entraînements un peu plus faciles à supporter.