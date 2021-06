Les dernières montres intelligentes Forerunner de Garmin sont dotées du LTE, d’une autonomie de deux semaines

Garmin fabrique certaines des meilleures montres connectées de fitness sur le marché et vient de présenter deux nouveaux modèles pour commémorer la Journée mondiale de la course à pied. Les Garmin Forerunner 55 et 945 LTE offrent tous deux une autonomie impressionnante, et l’un d’entre eux dispose même d’une connectivité LTE.

Le Garmin Forerunner 55 (ci-dessus) est le modèle le moins cher et est disponible en trois styles différents. Il dispose d’un GPS intégré avec une autonomie impressionnante qui peut durer jusqu’à deux semaines sans suivi de localisation ou 20 heures avec un suivi continu.

Grâce à sa batterie longue durée, le Garmin Forerunner 55 est idéal pour aider les amateurs de fitness à s’entraîner plus efficacement. La montre possède plusieurs fonctionnalités pour guider les coureurs à atteindre leurs objectifs, dont beaucoup se trouvent également sur la Garmin Venu 2, plus chère. Les utilisateurs peuvent suivre la fréquence respiratoire, surveiller le stress et même obtenir des recommandations sur le temps de récupération pendant une séance d’entraînement.

Le GPS Garmin Forerunner 945 figure déjà sur notre liste des meilleures montres intelligentes Garmin, et le nouveau modèle LTE prend les choses en main. Étant donné que la montre est équipée d’une connectivité LTE, vous pouvez laisser votre smartphone à la maison pendant que vous courez. Grâce aux cartes intégrées, les utilisateurs peuvent télécharger des itinéraires afin de garder le cap.

Le 945 LTE est équipé de nombreuses fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique, telles qu’un capteur Pulse Ox, un suivi des menstruations et de la grossesse, ainsi que de nombreuses applications sportives pour vous aider à tout suivre. Et même si vous n’avez pas votre smartphone sur vous, le LTE intégré peut vous aider à envoyer vos informations de localisation à un contact d’urgence en cas d’incident.

Le Forerunner 945 offre la même autonomie de deux semaines que le 55, mais prend un coup en mode GPS, en seulement sept heures avec la musique et LTE LiveTrack activés.

Les deux montres connectées sont disponibles aujourd’hui, à partir de 199 $ pour la Garmin Forerunner 55 et de 650 $ pour la Garmin Forerunner 945.

