Les dernières nouvelles des White Sox de Chicago en MLB

Avec les performances de chaque semaine et les temps forts de la White Sox de Chicago les Colonne blanche.

Sixième semaine de la saison après la pause du All-Star Game. Entre le 16 et le 22 août 2021, le White Sox de Chicago (72-53) a disputé sept matches (2 séries), quatre avec le Athlétisme d’Oakland (70-55) gagnant 3-1, et trois avec le Rayons de Tampa Bay (77-48) a perdu 1-2 avec le leader de toute la Ligue américaine.

Vendredi victorieux ! ?? Finale : #LosWhiteSox 7, Rayons 5. pic.twitter.com/77IjqQ7pEs – Les White Sox (@loswhitesox) 21 août 2021

On commence la semaine par les temps forts des sept derniers jours de l’organisation de la White Sox de Chicago.

Luis Roberts brille avec le bois Dans les mains

Luis Robert a frappé en toute sécurité dans six de ses sept matchs depuis son activation de la liste des blessés le 8/9, avec une fiche de 12-28 (.429 / .448 / .714) avec deux doubles, deux circuits, six points produits et quatre multi-hit efforts.





Jardinier central Luis Roberts, a eu une performance très exceptionnelle en compilant des chiffres spectaculaires cette semaine. Le Cubain après sa blessure le 2 mai est arrivé dans la grande équipe avec un état de forme incroyable, laissant une ligne de: 12 coups sûrs en 31 fois au bâton, six points marqués, six points produits, avec deux circuits, pour .387 de moyenne , OBP de 0,406, plus un Slugging de 0,613.

Luis Robert est bien parti. # ChangeTheGame | @NBCSChicago pic.twitter.com/lIh7O5aJV7 – Chicago White Sox (@whitesox) 20 août 2021

Joseph “Sifflet« Abreu est entré dans l’histoire avec ses 25 circuits et points produits.

Le joueur de premier but vedette de la Sox blancs il a réussi son 25e coup de circuit pour mener l’équipe et a produit six points au cours des sept derniers matchs. Bien qu’il n’ait pu en connecter que six indiscutables dans cette période de sept jours, Abreu a réussi à pousser six coéquipiers, et ainsi atteindre 92 pour la saison.

Avec le RBI d’aujourd’hui, José Abreu est classé 7e de tous les temps dans ce département, dans l’histoire de notre équipe. Le Cubain a dépassé les 762 points produits de Carlton Fisk. # LosWhiteSox pic.twitter.com/qc4tHntULg – Les White Sox (@loswhitesox) 21 août 2021

Avec ces poussées, il s’est placé comme le chef de file de Grandes ligues de cette saison 2021, en plus de passer à la septième place de la franchise avec 763, passant au mythique HOF Carlton Fisk.

Craig Kimbrel atteint une figure personnelle importante

Le droitier Craig Kimbrel a frappé 1 000 retraits au bâton dans les ligues majeures lors du match contre les Athletics d’Oakland, frappant Matt Chapman.

1000e retrait au bâton en carrière pour Craig Kimbrel ! @ Kimbrel46 | @NBCSChicago pic.twitter.com/52PjNowLh6 – Chicago White Sox (@whitesox) 17 août 2021

Tim Anderson avec sa performance et son influence sur la banque de ‟Pattes blanches“

Court stopper Tim Anderson est toujours un attaquant redoutable en fin de match, s’il avait déjà quitté le Yankees dans l’Iowa, les Tampa ont maintenant testé leur médecine, frappant un circuit en neuvième manche pour égaliser le match, puis menant à la victoire en manche supplémentaire.

TA7 l’attache ! pic.twitter.com/lzw0PwNbxS – Chicago White Sox (@whitesox) 21 août 2021

Tim est l’un des joueurs qui influence le plus le club house dans le niveau et les performances joyeuses de ses coéquipiers au cours de la saison 2021 de MLB.

. @ TimAnderson7 est tellement embrayage. # ChangeTheGame | @NBCSChicago pic.twitter.com/cc0j8Q5jZt – Chicago White Sox (@whitesox) 21 août 2021

Dallas Keuchel s’effondre dans la finale de la saison

Le lanceur vétéran gaucher a du mal à maintenir des performances acceptables sur la dernière ligne droite. Dallas est le point le plus bas de la rotation de départ du manager Tony La Russa, bien qu’il ne soit parfois pas bien soutenu par ses coéquipiers.

Keuchel n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses sept dernières apparitions, avec quatre défaites et deux sans décision. Dans cette séquence de sept départs, Dallas a eu 25 points (tous mérités), permettant neuf circuits en 38,1 manches de travail.

Tim Anderson (Douleur quotidienne aux jambes, 21 août)

Billy Hamilton 10 jours IL (31 juillet)

Yasmany Grandal 10 jours IL (1er juillet)

Carlos Rodón IL 10 jours (10 août)

Evan Marshall 60 jours IL (28 juin)

José Ruiz mis à l’écart (18 juin)

Jimmy Cordero 60 jours IL (18 mars)