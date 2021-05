Les dernières provocations de Jake Paul ne se sont pas bien entendues avec le PDG de la société Floyd Mayweather

Logan Paul doit combattre Floyd Mayweather le 6 juin. Jake Paul a évidemment été tout dans les promotions d’avant-combat parce qu’il est bon dans ce domaine et aussi, il ne manquera pas une chance de faire partie de l’action. Ainsi, au cours des dernières semaines, il a accordé un flux constant d’interviews, a volé le chapeau de Floyd Mayweather et s’est vanté assez régulièrement de la façon dont il a bouleversé l’industrie. Au cours de l’une de ces entrevues avec CBS, Paul a dit à l’intervieweur que Mayweather avait besoin des Paul Brothers plus qu’ils n’avaient besoin de lui. Voici la citation exacte…