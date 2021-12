Les dernières retouches à la réforme du travail font des concessions à l’employeur en intérim et à ERTE

27/12/2021 à 18:51 CET

Rafa Bernardo

Les agents sociaux ont donné le feu vert à la réforme du travail la semaine dernière, mais les équipes de négociation ont travaillé jusqu’au dernier moment pour s’assurer que l’arrêté-loi royal que le Conseil des ministres approuvera ce mardi soit au goût de tous et reflète fidèlement ce qui a été convenu à la table de dialogue sur neuf mois. Selon des sources de syndicats et d’hommes d’affaires, au cours des dernières heures, les projets se sont affinés pour purger les incohérences, corriger les fautes d’impression et même éliminer les paragraphes répétés, conséquence inévitable des « couper-coller » survenus ces derniers joursLorsque les négociations ont traîné pendant des heures et que les textes ont été constamment peaufinés. El Periódico de España a eu accès au dernier document, qui comprend les changements qui ont été verbalement convenus lors des conversations finales et qui sont désormais mis par écrit, et qui reflètent une fois de plus les concessions envers la position entrepreneuriale qui ont finalement incité la CEOE à signer l’accord.

La principale modification est que la pénalité de fin de contrat envisagée par la réforme, conçu pour punir les employeurs qui abusent de l’embauche temporaire, enfin il ne retombera que sur ceux qui font des contrats de moins de 30 jours. Il s’agit d’une majoration de ce qui doit être payé à la Sécurité sociale en fin de relation de travail, qui se calcule « en multipliant par trois la quote-part résultant de l’application à l’assiette minimale journalière de cotisation du groupe 8 du Régime général de la Sécurité sociale pour les communes les imprévus, le type général de contribution payable par l’entreprise pour couvrir les imprévus communs » ; En un mot: près de 25 euros de plus par contrat.

Jusqu’à presque la fin de la négociation, cette surtaxe devait s’appliquer à tous les contrats temporaires ; Avec le projet final, il ne se limite pas seulement aux contrats qui durent moins d’un mois, mais aussi Les contrats du secteur agricole sont exonérés de cette pénalité (qui ont déjà été publiés dans les versions précédentes), et aussi à ceux des travailleurs domestiques, charbonnage et tous les contrats de substitution.

D’autre part, une disposition transitoire est également ajoutée au texte qui prévoit que les infractions pour manquement aux règles de temporalité commises avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal-loi seront sanctionnées conformément aux règles et montants prévus jusqu’à à présent. Ainsi, les nouvelles amendes plus élevées contre les entreprises qui se livrent à de mauvaises pratiques de travail, qui seront également appliquées pour chaque travailleur irrégulier au lieu d’être réglées avec une seule sanction par entreprise, ne seront valables que pour les situations de fraude survenue après approbation de la réforme.

ERTE et entrée en vigueur

Une autre nouveauté incluse dans le projet final est que les nouvelles formules de recrutement convenues à la table prendront trois mois pour entrer en vigueur: c’est-à-dire que la refonte totale des contrats temporaires, qui comprend la suppression du contrat de travail ou de service et la mise en œuvre de trois nouvelles modalités (remplacement, circonstances de production et occasionnel) ne commencera pas à s’appliquer jusqu’à fin mars. La raison : la nécessité de « laisser du temps pour développer les nouveaux modèles et formes, préparer l’infrastructure du Service public de l’emploi et permettre aux entreprises et agences de s’habituer à l’idée et de se préparer », expliquent les sources de la négociation. Cette attente de trois mois s’applique également aux nouveaux contrats de formation (alternance et pratique professionnelle) et à la refonte envisagée pour les CDI-CDI.

La dernière des modifications incorporées dans le texte final est une amélioration des exonérations de cotisations sociales des entreprises qui bénéficient d’un RÉSEAU sectoriel : c’est-à-dire à la nouvelle formule ERTE incluse dans l’accord à laquelle les entreprises peuvent recourir « lorsqu’elles sont dans un certains secteurs d’activité connaissent des changements permanents qui génèrent des besoins de requalification et des processus de transition professionnelle pour les travailleurs. Finalement, Cette prime sera de 40 % de ce que l’entreprise paie pour chaque travailleur impliqué dans RED ; le document précédent n’envisageait que 20 %.

L’arrêté royal-loi prévoit également l’extension du salaire minimum interprofessionnel actuel, qui a été fixé en octobre dernier à 965 euros par mois en 14 versements, « jusqu’à l’approbation de l’arrêté royal [que fijará el SMI] d’ici 2022 dans le cadre du dialogue social. « Autrement dit, la nouvelle année ne commencera pas – contrairement à l’usage – par une actualisation des baisses de salaires. Dans ce cas, selon les sources du dialogue social, il ne s’agit pas tant à propos d’une concession au CEOE par courtoisie : ces sources ils sont sûrs que le SMI va augmenter en 2022, et qu’il ne faudra pas longtemps pour le faire, mais ils comprennent que le gouvernement attend quelques semaines pour mettre de la distance entre la signature de la réforme du travail (qui a déjà provoqué une polémique interne au sein de l’association patronale) et l’augmentation dans le SMI, ce qui fait toujours mal chez les entrepreneurs.