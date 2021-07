Les dernières rumeurs indiquent que OnePlus pourrait préparer une tablette | La technologie

in

Une fuite indiquerait que OnePlus préparerait sa première tablette, le nom qu’elle recevrait serait « OnePlus Pad » et il n’y a toujours pas de détails sur ses caractéristiques.

La dernière fuite mettrait en évidence que OnePlus préparerait une tablette. Cette nouvelle est due au fait que la société avait récemment breveté un nom qui impliquerait que le développement d’un appareil avec ces caractéristiques serait en cours..

Le nom que la société a breveté est le suivant : « OnePlus Pad ». En ayant le slogan “Pad”, on peut comprendre qu’il s’agit d’une tablette. Ce mouvement de la part de OnePlus ne serait pas du tout étrange.

Nous avons vu comment leur stratégie a changé au cours des dernières années. Au début, ils n’ont lancé qu’un seul terminal sur le marché, puis ils sont devenus deux et, maintenant, ils ont même différentes gammes d’appareils et de produits de différentes familles..

En fait, étant donné que ces derniers temps, des entreprises comme realme ou OPPO parient sur les systèmes IoT, il ne serait pas étrange que OnePlus soit le suivant. L’entreprise elle-même a déjà une montre intelligente et deux modèles de téléviseurs sur le marché.

En outre, l’annonce de la fusion entre OPPO et OnePlus pourrait suggérer que l’engagement envers différents types de produits est ce qui est attendu à l’avenir. Realme a déjà commencé avec un pari direct et puissant. Il a présenté à la fois un modèle de tablette et un ordinateur portable il y a quelques semaines.

Il est possible que l’arrivée d’une tablette de la main de OnePlus signifie que davantage d’entreprises telles que Vivo ou OPPO préparent des équipements de ces caractéristiques. Ce n’est pas du tout sécurisé et il se peut qu’il ne finisse pas de fonctionner, mais les premiers à bénéficier de plus d’options seraient les utilisateurs.

Jusqu’à présent, les tablettes Android ne sont pas un secteur prolifique, le manque de logiciel spécifique qui parvient à tirer parti des grands écrans est un facteur limitant, cela nuit à l’expérience. OnePlus pourrait être la bonne entreprise pour donner plus de vie à ce secteur de produits.