Les dernières rumeurs selon lesquelles l’Asus ZenFone 9 rejoindrait la mode des deux écrans | La technologie

L’Asus ZenFone 9 pourrait avoir un écran sur le dos, même s’il faudrait attendre le lancement officiel pour savoir si cela devient une réalité.

Les terminaux 2022 pourraient arriver avec des fonctionnalités et des ajouts peu attendus jusqu’à présent. Et, est-ce que nous sommes à un point d’inflexion vraiment intéressant dans le secteur des smartphones. De nombreux fabricants ont commencé à rejoindre les téléphones pliables, mais qu’en est-il du reste ?

En ayant deux aspects clairs : les téléphones classiques et les téléphones pliables. Ce qui est clair, c’est que les terminaux à vie doivent avoir des caractéristiques qui les rendent beaucoup plus frappants. Cette nouvelle façon d’attirer l’attention n’est plus axée sur les meilleures spécifications.

Ces derniers mois, nous avons vu comment les fabricants pariaient sur des écrans au dos de leurs appareils ou des appareils photo qui étaient cachés sous l’écran, le premier semblait quelque chose d’assez inutile et ridicule. Mais Les exemples que nous avons eus n’ont pas non plus su tirer le meilleur parti de tout cela..

Asus pourrait se charger d’offrir le maximum de potentiel à ce design différent, les dernières rumeurs suggèrent que l’Asus ZenFone 9 arriverait avec un écran sur le dos. Ces rumeurs sont devenues connues en raison de filtrer une capture d’écran dans laquelle vous pouvez voir les paramètres de ce deuxième écran.

Ces paramètres à partir de ce qui a été vu dans la capture permettraient à l’utilisateur de prendre des captures en appuyant deux fois ou d’ouvrir l’application de l’appareil photo. Ce nouveau niveau d’interaction permettrait d’ajouter une plus grande utilité à un écran secondaire, même si l’appareil devrait être testé pour s’assurer qu’il bénéficie d’une plus grande praticité.

Pour le moment, on ne sait pas si l’Asus ZenFone 9 arrivera au premier ou au second semestre, mais ce qui est clair, c’est que s’il est lancé avec un écran à l’arrière, il pourrait attirer beaucoup plus d’attention. Nous attendrons de connaître les dernières rumeurs concernant cet appareil.