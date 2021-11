Les dernières rumeurs suggèrent que la production du Xiaomi 12 aurait commencé | La technologie

Les rumeurs sur le nouveau Xiaomi 12 ont commencé et ce qui est dit, c’est qu’il arriverait avec un module de caméra différent de celui que l’on voit aujourd’hui.

Le taux de mises à jour des terminaux Xiaomi est l’un des plus enviables. Et, est-ce que la firme asiatique a un calendrier de lancement très serré, en fait, beaucoup de ses appareils sont renouvelés dans un délai de six mois et au maximum d’un an.

Ce cycle de renouvellements fait que les rumeurs sur les nouvelles versions commencent bien avant les fuites. Ce qu’on a vu aujourd’hui, c’est que la production du Xiaomi 12 aurait commencé et nous verrons tout fuir.

La rumeur a notamment démarré grâce à la publication d’un leaker professionnel en Chine. Cette fuite a été faite sur le réseau social Weibo, ce qu’il a fait est de publier un message indiquant que la production du Xiaomi 12.

La chose intéressante à propos de cette annonce est que, désormais, le module caméra sera assez différent de ce qui a été vu à ce jour. Et, c’est que, ce qui est supposé, c’est que le module hériterait d’un design qui serait très similaire à ce qui a été vu dans les derniers terminaux Android.

Parmi les rumeurs sur ce nouveau terminal, il y a qu’il arrivera avec un processeur Qualcomm Snapdragon 870, il ne serait donc pas le haut de gamme de la firme asiatique. Il est étrange que Xiaomi ne parie pas sur le futur Qualcomm Snapdragon 888.

Bien que cela puisse avoir du sens et que Xiaomi souhaite réserver ce processeur à son appareil haut de gamme, comme le Xiaomi 12 Ultra, qui serait l’héritier du Xiaomi 11 Ultra.

Au niveau de la conception, pas grand-chose d’autre n’a été vu sur cet appareil, il peut donc surprendre le reste des fabricants Android. Il faudra donc être attentif pour voir ce que lance la firme asiatique Xiaomi.