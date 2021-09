Les dernières rumeurs suggèrent que le Samsung Galaxy S22 arriverait avec un tout nouveau capteur | La technologie

Les rumeurs sur le nouveau Samsung Galaxy S22 ont déjà commencé et la première chose dont il est question est que la section photographique sera améliorée de manière exponentielle.

Le cycle d’entretien du Samsung Galaxy S21 semble toucher à sa fin. Ces terminaux haut de gamme ont été lancés au début des années et avec la récente présentation des nouveaux appareils pliants de la firme sud-coréenne, les appareils ont perdu de leur importance. Cela ne signifie pas qu’ils ne sont plus des terminaux de premier plan.

Ce qui se passe, c’est que les fuites ont déjà jeté leur dévolu sur les rénovations de cette famille de terminaux. Les rumeurs qui ont été vues mettent en évidence les améliorations supposées avec lesquelles les nouveaux terminaux de la famille Samsung S22 arriveraient. Précisons tout d’abord que toutes ces données n’ont pas été confirmées par la firme sud-coréenne.

Dans l’imaginaire collectif, le nouveau Samsung Galaxy S22 arriverait avec un appareil photo principal amélioré. Ce que l’on pense, c’est que le modèle de base et le Galaxy S22 + intégreraient le nouveau capteur ISOCELL GN5 annoncé plus tôt ce mois-ci.. La chose intéressante à propos de ce capteur est qu’il dispose de 50 mégapixels et de la technologie Dual Pixel Pro pour la mise au point.

De plus, ce capteur a une taille de pixel de 1,0 m qui, très probablement, est qu’ils peuvent être combinés pour créer des pixels plus gros et capturer plus de lumière. Les rumeurs dans le cas du supposé Samsung Galaxy S22 Ultra disent que le capteur principal de 108 mégapixels resterait, bien qu’il s’agisse d’une toute nouvelle version.

Au niveau processeur, ce que l’on attend du Samsung Galaxy S22 et de ses frères, c’est qu’ils intègrent l’Exynos 2200 dont le principal avantage serait la collaboration AMD pour la partie graphique. De plus, la charge rapide s’améliorerait également dans les Samsung Galaxy S22 et Galaxy S22+, ils arriveraient avec une charge rapide de 45W égale à celle offerte par la version Ultra de l’année dernière.