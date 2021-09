Les dernières rumeurs suggèrent que le Samsung Galaxy S22 arriverait avec une batterie plus faible que la dernière génération | La technologie

Les dernières rumeurs concernant le Samsung Galaxy S22 suggèrent qu’il arriverait avec une batterie de meilleure capacité que son prédécesseur et cette nouvelle pourrait ne pas plaire aux utilisateurs.

Le four de Samsung ne semble pas avoir de repos. Il y a quelques semaines à peine, nous connaissions de première main son nouveau pliage et maintenant les rumeurs du renouvellement de sa famille Galaxy S21 ont commencé.

Oui, les Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra ne seraient plus les terminaux les plus récents de cette famille. Les potins se sont déjà concentrés sur le supposé Samsung Galaxy S22, bien qu’avec des détails que les utilisateurs peuvent ne pas aimer.

Et, la dernière chose qui a été vue, c’est que le Samsung Galaxy S22 arriverait avec une batterie plus faible que son prédécesseur. Oui, la nouvelle est étrange et encore plus lorsque des rénovations tendent à améliorer cette section de son prédécesseur.

Les chiffres qui sont traités ne sont pas encourageants. Le Samsung Galaxy S22 arriverait sur le marché, en principe, avec une batterie de 3 700 mAh. Ce chiffre représenterait une baisse de 300mAh si on le compare aux 4000mAh du Galaxy S21.

Si cela est vrai, ce serait quelque chose que de nombreux utilisateurs ne prendraient pas bien. L’autonomie d’un appareil est l’un des piliers les plus élémentaires et les plus élémentaires de Samsung, qui n’est pas une entreprise avantageuse en termes de vitesse de charge.

La charge rapide maximale de vos appareils n’atteint pas les 60W de la concurrence, elle reste à 45W. Et, bien qu’il s’agisse d’un pouvoir plus que décent, il ne sert pas d’excuse pour pallier une autonomie qui peut être déficiente.

De plus, au niveau de l’écran, ce que l’on attend du Samsung Galaxy S22, c’est qu’il dispose d’un écran QuadHD de 6,2 pouces avec 120Hz comme taux de rafraîchissement, cette combinaison de caractéristiques affecte l’autonomie du terminal.

Nous devrons attendre pour connaître tous les détails du Samsung Galaxy S22 et vérifier si les rumeurs sur sa batterie se confirment, pour le moment la seule chose que nous pouvons faire est de garder un œil sur les informations qui sortent.