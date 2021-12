Les dernières rumeurs suggèrent que le Samsung Galaxy S22 Ultra aurait une capacité de stockage surprenante | La technologie

Les dernières rumeurs suggèrent que le Samsung Galaxy S22 Ultra aurait une version qui intégrerait une quantité de stockage similaire à celle d’un ordinateur portable.

L’année 2022 s’annonce assez intéressante en termes de lancements d’appareils mobiles. Les fabricants semblent avoir mis les batteries et bon nombre de leurs équipements arriveront avec des fonctionnalités complètement nouvelles ou des améliorations substantielles par rapport aux générations de terminaux précédentes.

La famille de téléphones Android la plus attendue de ce 2022 à venir est le Samsung Galaxy S22. A ce jour, des rumeurs laissent entendre qu’il serait composé de trois membres : Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra. Ce dernier serait le plus puissant et le plus marquant de toute la famille.

Ce qui a été divulgué jusqu’à présent laisse cet appareil en bonne position. L’essentiel serait son design qui ferait référence à la famille Samsung Galaxy Note déjà éteinte par Samsung. De plus, il a été commenté qu’il pourrait être compatible avec le S Pen et ainsi être davantage axé sur la productivité.

Étant la version avec le nom de famille Ultra, ce téléphone mobile serait également celui avec la configuration de RAM et de stockage la plus puissante. L’attente est qu’il intègre 12 Go de RAM, tandis que pour le stockage, il a été question de 512 Go pour stocker des photos, des vidéos et des fichiers en général.

Ce qui s’est passé, c’est que les dernières rumeurs suggèrent que le Samsung Galaxy S22 Ultra aurait 1 To de stockage. Cela pourrait être la version supérieure de l’appareil et elle serait accompagnée de la plus grande quantité de RAM, bien qu’il puisse également s’agir d’une édition spéciale de l’appareil.

Pour le moment, il n’y a pas beaucoup plus de données, bien que nous soyons attentifs à toute fuite possible qui offre beaucoup plus de lumière à ce sujet. Il n’y a pas de date précise pour la présentation de l’appareil, bien qu’il devrait arriver au cours du premier trimestre 2022.