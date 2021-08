Les dernières rumeurs suggèrent que le Surface Book 4 de Microsoft n’aurait pas d’écran amovible | La technologie

La rumeur de Microsoft Surface Book 4 se passerait de son écran amovible et perdrait la marque de fabrique de la famille Surface Book, bien qu’elle miserait sur un système nouveau et différent en termes de charnières d’écran.

Les ordinateurs Microsoft Surface présentent généralement des conceptions sobres mais frappantes. Le format deux-en-un les a rendus plus populaires, car la possibilité d’avoir une tablette Windows 10 et la puissance d’un ordinateur portable était un créneau intéressant..

Mais après plusieurs générations, il semble que Microsoft songerait à changer de stratégie et son nouvel ordinateur portable deux-en-un arriverait sans la possibilité d’être une tablette. Allez, ce serait un ordinateur portable conventionnel.

Le Surface Book 4 rumeur serait celui qui laisserait derrière lui les fonctions de la tablette pour devenir un équipement normal, mais rien d’ordinaire. Et, est-ce que, bien que Microsoft se débarrasse de l’écran amovible, ce qu’il inclurait désormais serait un système de charnière.

Ce système de charnière aurait une certaine similitude en termes de fonctionnement avec celui du Microsoft Surface Studio 2. La chose frappante est que l’écran pouvait être incliné et placé dans une multitude d’angles, en plus d’avoir la base du clavier attachée, la stabilité ne devrait pas être un problème.

Microsoft s’est peut-être rendu compte qu’il est beaucoup plus pratique d’avoir un support dans lequel utiliser un écran et si le support est combiné avec l’ordinateur portable, c’est encore mieux. La seule chose est que la marque du Surface Book serait perdue.

Quant au reste des spécifications, ce qu’on attend de cette nouvelle équipe Microsoft, c’est qu’elle arrive avec Windows 11 comme système d’exploitation et un Écran de 14 pouces avec un rapport hauteur/largeur 3: 2, plus un taux de rafraîchissement élevé.

Le processeur qui donnerait vie à cet ordinateur portable n’est pas non plus connu, même s’il est fort probable qu’il s’agisse d’un Intel de dernière génération. Ce serait une agréable surprise s’il s’agissait d’un processeur signé AMD. Les configurations avec lesquelles il arriverait devraient commencer à partir de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.