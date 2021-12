Les dernières rumeurs suggèrent que les Google Pixel 6 et 6 Pro pourraient recevoir un déverrouillage facial | La technologie

Les dernières rumeurs suggèrent que Google intégrerait le déverrouillage facial dans ses nouveaux appareils mobiles, les Google Pixel 6 et 6 Pro ; bien qu’il soit également dit qu’un seul aurait cette fonctionnalité.

Le lancement des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro a fait sensation, même si tout n’est pas dû au fait que ces équipes ont monté des processeurs développés par Google ou à cause du retour de Mountain View dans le haut de gamme des appareils Android.

Une partie du buzz généré autour de ces appareils a été causé par les désagréments qu’ils présentaient et présentent. Et, est-ce que, malgré le fait que les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro soient destinés au haut de gamme, ils restent un peu en dessous.

Il y a plusieurs sections dans lesquelles ils n’atteignent pas l’excellence attendue. L’exemple clair est la vitesse de chargement et c’est que, alors que des appareils beaucoup moins chers et d’entreprises comme Realme, OPPO et OnePlus parviennent à dépasser 30 W.

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro doivent se contenter de 30 W, bien que dans de nombreuses situations, ils ne puissent pas dépasser le pic de 23 W. Cette section et la section biométrique sont deux points à améliorer.

Dans ce deuxième aspect, ce qui se passe dans les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, c’est qu’ils n’intègrent pas toute la sécurité biométrique possible. Le seul élément des deux appareils est le déverrouillage par empreinte digitale.

Compte tenu de la classe d’appareils qu’ils sont, les utilisateurs s’attendaient également à un déverrouillage du visage. Et, bien qu’elle ne soit pas arrivée au lancement, les dernières rumeurs suggèrent que Google intégrerait cette fonctionnalité dans l’un de ses appareils.

Le terminal choisi pour porter cette fonctionnalité serait le Pixel 6 Pro, tandis que la version normale pourrait ne pas intégrer le déverrouillage du visage. Bien sûr, pour le moment, tout cela n’est que rumeurs et fuites, il faut donc en être certain.

Pour le moment, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre que Google lance le déverrouillage facial pour l’un de ses appareils et, ainsi, vérifier que les fuites et les rumeurs étaient correctes concernant ce mouvement de Google.