Les dernières rumeurs suggèrent que les lunettes de réalité mixte d’Apple ne seraient pas conçues pour le métavers | La technologie

Les nouvelles lunettes de réalité mixte d’Apple ne seraient pas destinées au Metaverse, pointons donc les dernières rumeurs à ce sujet qui émanent de la main de Mark Gurman.

Ces dernières semaines, le mot Metaverse a fait les gros titres, les bouches et les conversations. Cet espace virtuel, presque un monde, est devenu à la mode presque du jour au lendemain, Facebook étant l’une des entreprises qui a mis le plus de viande sur le gril pour transformer ce concept en quelque chose de réel.

Malgré le fait que des entreprises comme Google, Meta (anciennement Facebook), Nvidia et Microsoft souhaitent vivement que le Metaverse devienne une réalité. Apple est réticent et, en effet, les dernières rumeurs parient que ses lunettes de réalité mixte ne seront pas destinées à faciliter l’interaction au sein de ce monde virtuel.

Et, est-ce que, ce qui est dit, c’est qu’Apple ne serait pas intéressé à créer son propre monde virtuel. Cela ferait en sorte que les nouvelles lunettes de réalité mixte que les Cupertino ont entre les mains ont des applications différentes de celles que suivent le reste des entreprises, bien qu’elles soient encore inconnues.

Toutes ces informations viennent de la main de Mark Gurman, filtre reconnu et spécialiste d’Apple, c’est pourquoi, bien qu’il ait une certaine véracité, tant qu’Apple ne rapporte pas directement, nous devons avoir une certaine réticence vis-à-vis de ces commentaires. Le lancement de ses lunettes de réalité mixte est prévu pour 2022.

Parmi les principales caractéristiques attendues, il y a une résolution de 8K par œil et plus de douze caméras extérieures afin de mieux capturer les informations de l’extérieur.. Toute cette technologie reste à confirmer, bien qu’étant Apple, on s’attend à ce qu’il s’agisse de lunettes techniquement très avancées.

Il faudra attendre pour connaître les véritables intentions d’Apple avec ses lunettes de réalité mixte. Nous serons attentifs afin de ne manquer aucune rumeur ou information sur ces appareils qui suscitent tant d’attentes.