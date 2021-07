Les dernières rumeurs suggèrent que les OnePlus 9T et 9T Pro ont été annulés | La technologie

Cette année, il semble que OnePlus ne lancera pas de version avec le tag T sur ses terminaux. Les derniers rapports suggèrent qu’ils ont été annulés et n’atteindront pas le marché.

OnePlus a modifié ses politiques de lancement d’appareils ces dernières années. Ce qui a commencé comme une entreprise qui ne lançait qu’un seul terminal par an, est devenu une entreprise capable d’offrir plusieurs options en fonction du budget de l’utilisateur.

En s’ouvrant à un marché beaucoup plus large et, de plus, en diversifiant ses produits en entrant dans des secteurs tels que les écouteurs, les téléviseurs ou encore les tablettes selon les dernières rumeurs ; cela a permis à l’entreprise d’avoir un catalogue plus généreux.

Et, est-ce que, avoir un catalogue aussi généreux implique de se passer de rénovations mineures comme l’arrivée en septembre d’une version avec l’étiquette “T” dans le nom. Cela semble être ce qui se passera cette année au début du troisième trimestre.

Les derniers rapports et rumeurs suggèrent que la société a décidé d’annuler le lancement des OnePlus 9T et 9T Pro. Ces terminaux n’existent pas aujourd’hui, mais s’ils existaient, ils seraient une version améliorée des OnePlus 9 et 9 Pro déjà plus que décents.

Il se peut que le dernier processeur Qualcomm soit logé à l’intérieur ou que son écran soit un peu plus lumineux, on ne sait pas et on ne le saura pas. Ce mouvement, bien qu’il puisse attrister certains utilisateurs, la vérité est qu’il a beaucoup de sens.

Actuellement, OnePlus propose des gammes hautes avec le OnePlus 9 Pro, des gammes moyennes avec le Nord 2 et des gammes d’entrée avec le Nord N10 et N10 5G. Le montage d’un terminal à cheval sur le Nord 2 et le OnePlus 9 Pro est compliqué.

Cela peut aussi être pour des raisons monétaires et, c’est que les appareils doivent être rentables et lancer une équipe qui concurrence directement le haut de gamme, mais à un prix inférieur peut faire exploser les ventes du premier.

Les raisons sont nombreuses, mais le fait important est que les rapports suggèrent que cette année, il n’y aura pas de tels terminaux. Bien entendu, comme il ne s’agit pas d’informations officielles de OnePlus, ces données doivent toujours être prises avec une certaine prudence.. Septembre approche à grands pas, il est donc facile d’attendre de voir qu’ils ne seront pas mis sur le marché.