Les dernières rumeurs sur le Samsung Galaxy S22 Ultra suggèrent un changement de nom alléchant

Les nouveaux produits phares de Samsung sont plus proches que jamais. Le train de fuite du Galaxy S22 avance à toute vitesse en ce moment, et nous avons collecté de nouveaux détails à gauche et à droite sur tout ce que ces nouveaux téléphones sont susceptibles d’accompagner. Nous avons une estimation approximative du moment où Samsung fera son annonce, et nous avons eu de nombreux aperçus de ce à quoi s’attendre de la conception ainsi que des composants matériels que nous pourrions obtenir. Nous vérifions maintenant quelques autres détails sur ces téléphones, y compris de nouvelles spécifications et peut-être même un grand changement de marque.

Tout d’abord – et ce qui pourrait être la plus grosse nouveauté ici si cette théorie se concrétise – est la rumeur selon laquelle le Galaxy S22 Ultra pourrait ne pas être introduit avec ce nom après tout. Au lieu de cela, Samsung leaker @FrontTron suggère qu’il pourrait arriver en tant que Galaxy S22 Note, à la place.

Aussi important que cela puisse paraître, cela ne serait pas nécessairement tout à fait exagéré – tout au long de ce cycle de fuite, nous avons observé que le S22 Ultra adoptait une quantité étrangement élevée d’ADN de note, allant jusqu’à garder son design boxy signature et même la fente S Pen.

Nous avons également un nouvel aperçu des attentes concernant le matériel, grâce à la dernière fuite de Snoopy Tech. Les Galaxy S22 et S22+ peuvent être livrés avec jusqu’à 8 Go de RAM et un choix entre 128 Go et 256 Go de stockage. Le Galaxy S22 Ultra, en revanche (ou le S22 Note, pour autant que nous sachions) augmente la RAM jusqu’à 12 Go, et si vous optez pour le modèle haut de gamme et plus cher, vous obtenez 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Il reste encore quelques semaines avant le lancement présumé de Samsung, mais avec tout ce qui circule actuellement dans le moulin à rumeurs, il nous reste peut-être très peu de choses à découvrir sur ces téléphones.

