Les dernières stars de Fleetwood, Westwood et Hatton confirmées pour le championnat HSBC d’Abu Dhabi

Des billets d’admission générale gratuits restent disponibles pour un championnat HSBC d’Abou Dhabi 2022 à Yas Island, qui devrait désormais contenir le champion en titre Tyrrell Hatton ainsi que les anciens vainqueurs Tommy Fleetwood, Shane Lowry et Lee Westwood, du 20 au 23 janvier.

Le quatuor faisait partie des derniers entrants accrocheurs annoncés pour l’événement d’ouverture des Rolex Series de la saison 2022 du DP World Tour. Ils seront rejoints à Yas Links Abu Dhabi, qui accueille pour la première fois, leurs coéquipiers de la Ryder Cup Viktor Hovland, Ian Poulter et Bernd Wiesberger, ainsi que le capitaine 2020 Padraig Harrington.

Les anciens champions des Masters Adam Scott et Danny Willett reviennent également dans l’Émirat, le champion de l’Open 2016 Henrik Stenson cherchant à ajouter une autre victoire dans le désert à son impressionnant curriculum vitae.

L’Irlandais du Nord McIlroy débutera sa campagne 2022 et récemment couronné numéro un du DP World Tour et le double champion majeur Collin Morikawa fera ses débuts au championnat HSBC d’Abu Dhabi.

Visitez Ticketmaster.ae pour réserver votre place gratuite. Des forfaits d’accueil supplémentaires sont disponibles à l’achat.

Hatton n’est devenu que le deuxième joueur à remporter quatre titres Rolex Series après une performance sans faille à Abu Dhabi l’année dernière qui l’a vu renverser l’avance du quadruple champion majeur McIlroy pour remporter une victoire à quatre coups. Le numéro 22 mondial défendra le prestigieux trophée du faucon à Yas Links.

« Abu Dhabi a été une victoire cruciale pour moi en janvier », a déclaré Hatton, double joueur de la Ryder Cup. « C’était ma sixième victoire sur le Tour, et j’étais incroyablement fier de rejoindre une liste de champions aussi illustre. C’était sans aucun doute le début parfait de ma saison 2021.

« Je suis ravi de défendre mon trophée à Yas Links Abu Dhabi. C’est formidable d’être dans un nouveau site de classe mondiale et je sais que ce sera une semaine fantastique avec un terrain stellaire.

« J’aime toujours commencer ma saison au championnat HSBC d’Abu Dhabi et cela se reflète dans mes résultats au fil des ans », a déclaré Fleetwood, double vainqueur. « Ce devrait être une excellente semaine à Yas Links, qui est un lieu formidable digne d’un événement de cette envergure. »

Lowry a ajouté : « Je suis vraiment impatient de recommencer ma saison à Abu Dhabi. J’ai évidemment de très bons souvenirs de cet événement et il y a toujours une bonne ambiance au début de l’année avec un temps magnifique, un terrain solide et une ambiance animée parmi les fans.

« J’ai hâte d’arriver à Yas Links, qui accueille pour la première fois le championnat HSBC d’Abu Dhabi, a déclaré Westwood, double vainqueur des Rolex Series. « C’est un parcours que j’apprécie vraiment et qui, espérons-le, avec les souvenirs de ma victoire à Abu Dhabi en 2020, pourra m’aider à réaliser une solide performance et à me mettre en lice dimanche. »

Scott, le champion du tournoi des maîtres 2013, a également confirmé son retour à Abu Dhabi, faisant sa première apparition au tournoi depuis 2008. Le joueur de 41 ans participera à la 17e édition de l’événement alors qu’il se déplacera vers l’un des les destinations de loisirs et de divertissement à la croissance la plus rapide au monde à Abu Dhabi.

L’ancien numéro un mondial est 11 fois vainqueur du Tour, ayant remporté plusieurs titres au Moyen-Orient et plus récemment remporté le championnat australien de la PGA, mais sa plus grande victoire à ce jour est survenue il y a neuf ans à Augusta National. Il a réussi un birdie au 72e trou pour forcer un play-off avec le champion 2009 Angel Cabrera avant de faire un birdie au deuxième trou supplémentaire pour devenir le premier Australien à porter la très convoitée veste verte.

Son Excellence Aref Al Awani, secrétaire général du Conseil des sports d’Abu Dhabi, a déclaré : Championnat HSBC d’Abou Dhabi.

« Alors que nous déplaçons notre prestigieux championnat sur l’île de Yas pour la première fois, nous sommes impatients de présenter le magnifique parcours de golf Yas Links, les incroyables installations proposées aux joueurs et aux spectateurs, ainsi que le champ stellaire de golfeurs de classe mondiale donnant le coup d’envoi d’un année passionnante du sport aux Émirats arabes unis.

Yas Island est le premier centre de loisirs, de vente au détail et de divertissement d’Abou Dhabi offrant un mélange unique de vues époustouflantes, d’une hospitalité de première classe et d’une gamme variée d’attractions de loisirs et de divertissement primées, améliorant l’expérience des fans, qu’ils assistent en personne ou regardent du monde entier.

Abdulfattah Sharaf, PDG de HSBC UAE et responsable international, a déclaré : « Un tel peloton des meilleurs golfeurs du monde montre clairement que le championnat HSBC d’Abou Dhabi est l’un des événements sportifs les plus internationaux de la région. Et amener le tournoi à Yas Links pour la première fois marque une nouvelle étape dans notre parcours de soutien de nouvelles visions et de nouvelles idées aux Émirats arabes unis, où nous ouvrons un monde d’opportunités pour nos clients depuis 75 ans.

Organisé pour la première fois en 2006, le championnat HSBC d’Abu Dhabi a bâti un solide héritage au Moyen-Orient, et le déménagement sur l’île de Yas met en évidence Abu Dhabi en tant que plaque tournante sportive internationale. En plus du championnat HSBC d’Abu Dhabi, le championnat de F1 de fin de saison et l’Ultimate Fighting Championship s’installeront également sur ce site de classe mondiale.