Les derniers accessoires de Satechi offrent au MacBook Pro encore plus de ports

Satechi est connu pour créer des accessoires élégants et élégants qui s’intègrent parfaitement dans votre configuration existante, et au CES 2022, la société a dévoilé quatre nouveaux accessoires qui correspondent à la facture. Tous les accessoires s’adaptent à l’esthétique monocoque en aluminium de Satechi – une esthétique qui s’adapte souvent bien aux ordinateurs et autres appareils d’Apple.

Il y a en fait quatre nouveaux appareils, y compris de nouveaux hubs, supports et chargeurs. Tous les nouveaux appareils sont disponibles dans un élégant gris sidéral, et bien qu’ils ne soient pas encore tous disponibles à l’achat, ils devraient l’être dans un avenir relativement proche. Voici tout ce que vous devez savoir.

Support casque 2 en 1 avec chargeur

Source de l’image : Satechi

Le premier est un nouveau support pour casque, mais cet appareil va un peu plus loin. Non seulement il vous permet de garder votre casque bien rangé et rangé lorsqu’il n’est pas utilisé, mais il dispose également d’un chargeur sans fil de 7,5 W, ce qui le rend un peu plus polyvalent. Plus précisément, le support est conçu pour les AirPods Max, bien que vous puissiez vraiment l’utiliser pour n’importe quel casque.

Comme les autres produits de Satechi, le support est bien conçu et devrait s’intégrer parfaitement à n’importe quel bureau. Et, il a un port USB-C à l’arrière. Cela vous permet de charger les plus gros écouteurs que vous stockez sur l’appareil. Le stand sera disponible à partir du 13 janvier pour 79,99 $.

Chargeur GaN 165W

Ensuite, le nouveau chargeur GaN 165 W de Satechi, qui est livré avec quatre ports USB-C PD intégrés, et fournit suffisamment de puissance pour garder des appareils encore plus gros, comme votre ordinateur portable, chargés. Le chargeur peut en fait redistribuer automatiquement la puissance en fonction de ce qui y est branché. Ainsi, il peut diviser ces 165 W pour s’assurer qu’il optimise la charge pour différents appareils.

Le nouveau chargeur GaN Satechi 165W est désormais disponible en gris sidéral pour 119,99 $.

Pro Hub Max

Source de l’image : Satechi

Troisièmement, un nouveau hub spécialement conçu pour le nouveau MacBook Pro. Le Satechi Pro Hub Max se fixe sur le côté du MacBook Pro. Il offre au MacBook la prise en charge de deux écrans 4K à 60 Hz, ainsi qu’un port Ethernet, un deuxième emplacement pour carte SD, etc. Le Satechi Pro Hub Max sera disponible « bientôt » pour 99,99 $.

Adaptateur multiport USB-4

Source de l’image : Satechi

Le dernier mais non le moindre est le nouvel adaptateur multiport Satechi USB-4. Il s’agit du premier produit de Satechi à se connecter via USB 4 et prend donc en charge la vidéo 8K via HDMI. L’adaptateur offre également d’autres ports, notamment Gigabit Ethernet, le chargement USB-C PD, des ports USB-A jusqu’à 10 Gbit/s et un emplacement pour carte SD et microSD.

L’adaptateur multiport Satechi USB-4 n’a pas non plus de date de sortie spécifique. Mais, nous savons qu’il sera disponible pour 149,99 $.