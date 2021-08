Les derniers changements de fenêtre de transfert pour le Bayern Munich pourraient porter leurs fruits s’ils sont finalisés

in

La fenêtre de transfert du Bayern Munich n’a pas toujours été très active, mais elle a été extrêmement productive en même temps que le club a débarqué le manager Julian Nagelsmann, le milieu de terrain Marcel Sabitzer et le défenseur Dayot Upamecano pour mettre en évidence son butin. De plus, Sven Ulreich et Omar Richards ont été ajoutés en profondeur.

Selon Tobi Altschäffl de Sport Bild, les Bavarois devraient cependant faire quelques changements mineurs qui n’affecteraient pas la formation de l’équipe première :

Décisions au FC Bayern :

– plus de transferts

– Package Goretzka approuvé, nouveau contrat

– Le talent croate Lovro Zvonarek (16) est signé, mais reste avec Slaven Belupo pour plus de temps pour se développer

– Prêt de Richards à Hoffenheim – Tobi Altschäffl (@altobell13) 31 août 2021

Nous avions déjà entendu dire que le Bayern Munich avait probablement terminé l’acquisition de joueurs et que l’accord de Leon Goretzka serait conclu après cette pause internationale, mais il semble que les Bavarois soient sur le point de faire quelques mouvements.

La rumeur d’acquérir le jeune talent croate Lovro Zvonarek semble sur le point de se produire. Zvonarek sera ensuite prêté à son club actuel, Slaven Belupo. Pendant ce temps, Chris Richards pourrait récupérer le prêt à Hoffenheim qu’il souhaitait désespérément.

Pour Richards, un retour à Sinsheim serait une opportunité fantastique d’obtenir des minutes clés de Bundesliga pour une bonne équipe. Selon Christian Falk de Sport Bild, Richards n’a pas participé à l’entraînement de l’équipe aujourd’hui: