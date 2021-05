Les derniers Chromebooks d’Acer incluent le tout premier modèle 17 pouces

TL; DR

Acer a dévoilé six nouveaux Chromebooks, dont un modèle 17 pouces, le premier de l’industrie. Il présente également les premiers Chromebooks à répondre aux spécifications de performance Intel Evo. Les nouveaux PC Chrome OS commencent à arriver en juin, avec le système 17 pouces à partir de 379,99 $.

Avez-vous déjà voulu un Chromebook si grand qu’il puisse servir de remplacement de bureau? Peut-être pas, mais vous êtes sur le point de l’obtenir malgré tout. Acer a présenté six nouveaux modèles de Chromebook qui incluent ce qu’il dit être le «premier modèle 17 pouces de l’industrie», le Chromebook 317 (photo ci-dessus). Vous pouvez lire nos travaux pratiques avec le système pour obtenir un aperçu détaillé.

Sans surprise, le Chromebook de 17 pouces est centré sur un écran 1080p (le toucher est en option) qui, selon Acer, est idéal pour l’école et le travail à distance – vous pouvez participer à une visioconférence tout en vous connectant à votre dernier projet. En conséquence, le Chromebook 317 dispose également d’une webcam à 82 degrés en option et de deux micros également en option pour améliorer la qualité de votre chat. Il y a de la place pour un pavé numérique, un grand trackpad, une batterie de 10 heures, un emplacement microSD et deux paires de ports USB-C et USB-A chacun.

Lisez aussi: Les meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez acheter

La performance n’est cependant pas le point fort du système. Le Chromebook 17 pouces est livré en juin à partir de 379,99 $ (399 €), mais vous devrez vous contenter d’un Celeron double cœur (bien qu’avec Wi-Fi 6) et d’un écran conventionnel. Les configurations maximales atteignent un Pentium N6000 quadricœur, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le Chromebook 317 est un portable grand public avec un grand écran plutôt qu’une station de travail mobile, et vous devez planifier en conséquence.

Il y a des choix si vous avez besoin de plus que ce que le Chromebook de 17 pouces peut offrir. Le Chromebook Spin 713 de 13,5 pouces (illustré au milieu) et son homologue Enterprise Spin sont présentés comme les premiers ordinateurs portables Chrome OS à répondre aux spécifications Intel Evo en matière de performances. Cela signifie des processeurs Intel Core de 11e génération jusqu’au i7, une paire de ports Thunderbolt 4, le Wi-Fi 6, une charge rapide et au moins neuf heures d’autonomie de la batterie – Acer estime à 10 heures. Sinon, vous obtiendrez les fonctionnalités familières du Chromebook Spin 713, notamment un écran tactile de 2256 x 1504 et un corps en aluminium de qualité militaire. Ils sont livrés en juin à partir de 699,99 $ (769 €) pour une unité avec un Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Les deux modèles restants, le Chromebook 514 de 14 pouces (ci-dessous), son frère Chromebook Enterprise 514 et le Chromebook 314 de 14 pouces sont tous destinés au grand public, y compris les étudiants. Les deux ordinateurs portables 514 sont dotés de puces Pentium et 11th Gen Core, de deux ports Thunderbolt 4, du Wi-Fi 6 et de boîtiers de qualité militaire. Le seul système ARM du mélange, le Chromebook 314, fonctionne sur une puce MediaTek MT8183 à huit cœurs et promet jusqu’à 15 heures d’autonomie, bien qu’avec “ juste ” USB-C.

Le Chromebook 314 est attendu en juillet à partir de 269,99 $ (l’Europe en août pour 329 €), tandis que les deux 514 variantes arriveront en Europe en août à 549 € (octobre pour les États-Unis, où elles coûteront 599,99 $). Ils ne attireront pas autant l’attention que le Chromebook 317 de 17 pouces, mais ils pourraient avoir plus de sens si vous valorisez les performances par rapport à l’immobilier visuel brut.