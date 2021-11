Nicola Sturgeon a exprimé son opinion la plus forte jusqu’à présent sur le développement proposé, déclarant: « Je ne pense pas que Cambo devrait obtenir le feu vert. » Mais l’ancien candidat du SNP et docteur en spin Fergus Mutch a depuis averti le Premier ministre que ses commentaires ne sont pas soutenus par tous les membres du SNP. S’adressant au représentant de la frontière d’ITV, M. Mutch a déclaré: « C’est décevant, je ne suis pas sûr que cela ait beaucoup de sens et c’est également étrange ce que le Premier ministre a dit la semaine dernière à la Cop26.

« Là, elle a déclaré que les deux mises en garde que nous devons garder à l’esprit lors du passage à zéro net d’ici 2025 protègent 100 000 emplois dans le secteur de l’énergie ici en Écosse et, deuxièmement, garantissent que nous ne devenons pas dépendants du pétrole et du gaz importés provisoirement qui viennent avec une empreinte carbone encore plus lourde.

« Je pense que ce qu’elle a dit hier sur le fait de ne pas donner le feu vert à Cambo, de ne pas faire avancer le développement de l’exploration en mer du Nord pourrait mettre ces deux choses en danger. »

Le présentateur Peter Macmahon a demandé : « Votre point de vue est-il reflété au moins en privé par les députés du SNP et les MSP du nord-est de l’Écosse ?

M. Mutch a poursuivi: « Il y a beaucoup de gens parmi les membres et dans les postes élus du SNP qui auront de sérieuses réserves à l’idée d’aller trop fort et trop vite.

« Ils répondent en fin de compte à leurs électeurs, aux personnes qui les ont élus et lorsque les électeurs s’inquiètent pour leur avenir, leurs moyens de subsistance, ils poseront certainement des questions sur leurs représentants élus. »

Mme Sturgeon avait précédemment exhorté le gouvernement britannique à réévaluer les plans, dans un contexte d’inquiétude croissante concernant l’impact des combustibles fossiles sur le changement climatique.

Mais s’exprimant à Holyrood alors qu’elle mettait à jour les MSP sur le sommet de la Cop26 à Glasgow, Mme Sturgeon a déclaré: « Je ne pense pas que nous puissions continuer à extraire du nouveau pétrole et du gaz pour toujours, c’est pourquoi nous nous sommes éloignés de la politique de reprise économique maximale .

« Et je ne pense pas que nous puissions continuer à donner le feu vert à de nouveaux gisements de pétrole. Je ne pense donc pas que Cambo devrait obtenir le feu vert. »

Cependant, elle a souligné que c’était le gouvernement britannique qui avait l’approbation finale sur le développement, affirmant qu’en appelant à sa réévaluation, elle avait « mis en place un processus par lequel une décision différente pourrait être prise ».

Le Premier ministre a déclaré: « J’ai présenté une proposition d’évaluation climatique et je pense que la présomption serait que Cambo ne pourrait et ne devrait passer aucune évaluation climatique rigoureuse. »

Monica Lennon du Labour avait soulevé la question à Holyrood mardi, déclarant au Premier ministre: « Il n’y a pas de test de changement climatique rigoureux que Cambo peut éventuellement passer, donc le Premier ministre doit faire plus que demander au gouvernement britannique de simplement réévaluer le champ pétrolier proposé . »

Elle a exhorté Mme Sturgeon à « s’opposer à Cambo dans les termes les plus forts possibles et à fournir le leadership politique qui a fait défaut ».

Les commentaires de Mme Sturgeon ont été bien accueillis par les militants écologistes, avec Mary Church, des Amis de la Terre Ecosse, déclarant: « Nous nous félicitons de la reconnaissance du Premier ministre selon laquelle il n’y a pas de test climatique crédible que le champ pétrolier de Cambo pourrait jamais réussir.

« C’est une avancée importante de la position du gouvernement écossais, qui doit maintenant se traduire par une opposition claire à tous les nouveaux projets de combustibles fossiles. »

Sam Chetan Welsh, conseiller politique de Greenpeace UK, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue au Premier ministre qui fait preuve de leadership, écoute la science et dit non au champ pétrolier de Cambo, qui n’a pas sa place dans la transition vers l’avenir sobre en carbone de l’Écosse.

« J’espère que cela, en plus des nombreux commentaires similaires de scientifiques, d’experts en énergie et de dirigeants du monde entier, clarifie la situation pour le Premier ministre. »