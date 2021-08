Les derniers écouteurs à bas prix d’Honor vantent une autonomie de batterie élevée

in

TL;DR

Honor a dévoilé les Earbuds 2 Lite. Les véritables écouteurs sans fil durent jusqu’à 10 heures seuls et 32 ​​heures avec l’étui. Ils seront disponibles en Europe le 7 août au prix de 69,90 €.

Les écouteurs sans fil Honor ont eu du mal à se démarquer dans un champ encombré, mais cela pourrait changer avec sa dernière sortie. L’ancienne marque Huawei a dévoilé les Earbuds 2 Lite avec une longévité et d’autres fonctionnalités qui pourraient justifier un examen plus approfondi.

La batterie de 55 mAh du 2 Lite promet une durée d’écoute inhabituellement longue de 10 heures, rien que par les têtes. Pour le contexte, même les têtes haut de gamme WF-1000XM4 de Sony ne gèrent «que» huit heures. Que les écouteurs Honor soient à la hauteur ou non, vous bénéficierez d’une assurance grâce à un étui de charge qui promet jusqu’à 32 heures de musique au total ou 20 heures d’appels téléphoniques. Une charge de 10 minutes vous donne jusqu’à 40 % de charge.

Vous trouverez également une suppression active du bruit, encore rare à ce prix, y compris un «mode de sensibilisation» (pensez à la transparence sur les AirPods Pro) qui laisse entrer les sons extérieurs. La matrice de deux microphones n’est pas la plus sophistiquée, bien que Honor affirme que l’IA du réseau neuronal et la technologie « Dual Anti-Wind » amélioreront la qualité des appels dans les situations bruyantes.

Honor propose un son «authentique et équilibré» des haut-parleurs de 10 mm des écouteurs 2 Lite. Cependant, nous réservons notre jugement à ce stade, étant donné la conception d’entrée de gamme.

Le prix est correct, au moins. Honor lancera les Earbuds 2 Lite au Royaume-Uni, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne au prix de 69,90 € (environ 83 $). C’est un bon prix pour tous les écouteurs équipés de l’ANC, sans parler des modèles qui dureront théoriquement plus d’une journée de travail entière. C’est juste une question de savoir si la qualité correspond ou non aux nobles revendications marketing de Honor.