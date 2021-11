Les derniers écouteurs QuietComfort 45 de Bose obtiennent leur premier gros rabais

Bose domine depuis longtemps le segment de l’audio sans fil, le QuietComfort 35 renforçant la position de la marque dans cette catégorie. Le QuietComfort 45 s’appuie sur cet héritage ; ils ne diffèrent pas trop de leur prédécesseur, mais vous obtenez quelques ajustements, notamment une meilleure autonomie de la batterie, un design plus léger et un port USB-C pour le chargement.

Le QuietComfort 45 a été lancé il y a à peine trois mois pour 329 $, et ils obtiennent leur premier rabais pour le Black Friday, en vente pour 279 $, soit 50 $ de réduction sur leur prix de lancement. La remise de 15 % peut ne pas sembler beaucoup, mais la mise en vente d’un tout nouveau produit est un gros problème en soi, ce qui en fait l’une des meilleures offres de casques Black Friday.

Bose n’a pas trop modifié le design, le QuietComfort 45 conservant le même design général avec les coussinets d’oreille et le serre-tête en cuir moelleux, de sorte que vous obtenez le même confort toute la journée. Vous trouverez le bouton d’alimentation à gauche et les commandes de volume/lecture à droite, le port de chargement USB-C à droite et une prise jack 3,5 mm qui vous permet de brancher un câble et d’utiliser le QuietComfort 45 en mode filaire.

Comme son prédécesseur, le QuietComfort 45 excelle dans la suppression du bruit, en éliminant tous les sons ambiants dans votre voisinage immédiat. Vous pouvez choisir l’intensité de l’isolation phonique, et il existe un mode de transparence astucieux qui permet à certains sons externes de se frayer un chemin.

Économisez 50 $ sur le Bose QuietComfort 45

Bien sûr, la qualité sonore est comparable à celle des meilleurs casques de cette catégorie, Bose offrant des basses riches et des aigus vibrants. Le QuietComfort 45 s’associe via Bluetooth 5.1 et dispose de micros de haute qualité, idéaux pour les appels vocaux et vidéo en déplacement.

Vous ne rencontrerez aucun problème pour que le QuietComfort 45 dure plus de 24 heures avec une charge complète, donc même avec une utilisation intensive, vous ne les rechargerez qu’une fois par semaine. Et comme tous les produits Bose de cette catégorie, le QuietComfort 45 se replie facilement – ce qui en fait une excellente option pour une utilisation portable – et vous obtenez un étui de transport dans l’emballage. Dans l’ensemble, il y a beaucoup à aimer sur le QuietComfort 45, et le fait qu’ils se vendent déjà pour 279 $ en fait une recommandation facile si vous cherchez à acheter des écouteurs de haute qualité.

