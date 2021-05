Les derniers ETF de VanEck commencent à se négocier à la Bourse de Londres et à la Deutsche Boerse

L’indice suit les prix de 26 sociétés d’actifs numériques pure-play, notamment Galaxy Digital, Square, Voyager Digital, Riot Blockchain, Nvidia, Silvergate Capital et d’autres, les États-Unis représentant environ les deux tiers de l’allocation, suivis de la Chine, Canada, Allemagne, Taïwan et Royaume-Uni.

Alors que la décision concernant le Bitcoin ETF de VanEck aux États-Unis a été reportée par la SEC, la société a lancé le premier fonds thématique négocié en bourse en Europe qui offre une exposition aux entreprises impliquées dans les actifs numériques.

Le VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF (DAPP) qui suit l’indice MVIS Global Digital Assets Equity récemment lancé est coté à la Bourse de Londres et à la Deutsche Boerse.

Au lieu d’investir directement ou indirectement dans des actifs cryptographiques, cet indice comprend des plates-formes de négociation, des mineurs, des banquiers, des opérateurs de passerelle de paiement et d’autres entreprises qui fournissent l’infrastructure.

À la mi-avril, VanEck a déployé le même produit aux États-Unis, DAPP US, coté au Nasdaq, qui gère actuellement 25 millions de dollars d’actifs.

L’indice suit les prix de 26 sociétés d’actifs numériques pure-play occupant des positions notables, notamment Galaxy Digital (9,2%), Square (8,6%), Voyager Digital (7,6%), Riot Blockchain (6,1%), Marathon Digital (6,1%) ), Nvidia (5,4%) et Silvergate Capital (5,3%).

En termes de pays, les actions américaines représentent actuellement près des deux tiers (64,0%) de l’allocation totale de l’indice, le poids restant étant réparti entre la Chine (11,8%), le Canada (11,6%), l’Allemagne (4,9%), Taïwan (4,6%) et Royaume-Uni (3,1%).

Selon VanEck, les sociétés incluses dans l’indice de l’ETF ont vu leurs revenus s’accélérer rapidement en 2020 pour dépasser les 10 milliards de dollars, contre 5 milliards de dollars les deux années précédentes. Martijn Rozemuller, PDG en Europe de VanEck, a déclaré:

«La transformation numérique change de grandes parties de notre économie. Ce n’est pas seulement un battage médiatique à court terme, mais plutôt un développement structurel à long terme. Les applications blockchain trouvent de plus en plus de domaines d’utilisation qui s’étendent désormais bien au-delà des crypto-monnaies. Par conséquent, les investisseurs se tournent de plus en plus vers les actifs numériques pour des opportunités d’investissement. »

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.