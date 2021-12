Les derniers modèles de Fitbit bénéficient de remises importantes aujourd’hui

De nombreux appareils portables de Fitbit bénéficient actuellement de remises importantes chez plusieurs détaillants. Une paire de faits saillants que nous avons remarqués incluent le Fitbit Charge 5, normalement 179,99 $, qui a été réduit à seulement 130 $ chez Amazon et Best Buy. De plus, le Fitbit Versa 3 a été abaissé à 179,99 $ par rapport à son prix habituel de 229,99 $ chez Best Buy.

Alors que le Fitbit Charge 5 souffre d’un écran tactile relativement petit, la conception légère et l’excellente autonomie de la batterie sont une offre beaucoup plus tentante à ce prix. Lisez notre critique.

Nous n’avons pas encore eu l’occasion de tester la Versa 3 ; Cependant, Victoria Song, notre examinatrice de vêtements portables, recommande définitivement ce sosie d’Apple Watch à ce prix.

Fitbit Charge 5

Le Fitbit Charge 5 est le dernier tracker de fitness de Fitbit, et il offre un accès à de nouveaux outils comme une application EDA Scan pour gérer le stress ainsi qu’un abonnement de six mois à Fitbit Premium.

Fitbit Versa 3

Ce doppelganger Apple Watch dispose d’un GPS intégré, d’une assistance vocale et d’une surveillance de la fréquence cardiaque.

Deux variantes de la tablette Android Galaxy Tab A7 de 8,7 pouces de Samsung sont actuellement à leurs prix les plus bas jamais atteints chez Best Buy. Le modèle de base avec 32 Go de stockage a été réduit à seulement 120 $, soit 40 $ de moins que le prix régulier. Le modèle qui double le stockage est à 70 $, disponible pour 130 $. Cette remise s’applique aux coloris gris foncé et argent. Il convient de noter que Best Buy offre 20 % de réduction sur un accessoire éligible lorsqu’il est acheté avec la tablette, ce qui vous permet de réaliser des économies supplémentaires sur des choses comme les protecteurs d’écran et les étuis, si vous êtes intéressé.

Les deux tablettes disposent d’un écran d’une résolution de 1340 x 800 et du système d’exploitation Android 11. Et bien que la qualité et les performances de l’appareil photo ne remportent aucun prix, notre critique Dan Seifert a toujours été impressionné par la qualité de construction globale et la durée de vie de la batterie de cette tablette économique.

Samsung Galaxy Tab A7

La Galaxy Tab A7 de Samsung a un écran vibrant et coloré, de bons haut-parleurs et une qualité de construction solide. Cette tablette est un excellent appareil tertiaire pour le divertissement à un prix abordable.

Les deux modèles phares des écouteurs antibruit de Sony bénéficient toujours de remises importantes chez plusieurs détaillants. Les écouteurs antibruit Sony WF-1000XM4 sont actuellement disponibles chez Walmart et Best Buy pour 248 $, soit une réduction de 31,99 $ sur le prix de détail. Si vous recherchez quelque chose avec un son légèrement plus robuste ou simplement quelque chose pour garder vos oreilles au chaud pendant les mois d’hiver, Best Buy et B&H Photo vendent actuellement les écouteurs Sony WH-1000XM4 pour 248 $, soit 101,99 $ du PDSF régulier.

Les écouteurs et les écouteurs XM4 occupent les premières places dans nos meilleurs écouteurs sans fil et rafles de casques antibruit pour quelques bonnes raisons. Chris Welch, qui a examiné à la fois le WF-1000XM4 et le WH-1000XM4, a été très impressionné par la qualité sonore globale et les fonctionnalités de suppression du bruit de ces deux produits, qualifiant même les écouteurs de « triomphe sonore ». Vous ne regretterez probablement pas de vous être offert l’un ou l’autre de ces modèles.

WF-1000XM4 de Sony

Le WF-1000XM4 de Sony a la meilleure suppression de bruit de tous les vrais écouteurs sans fil, et la qualité sonore est incomparable. Avec un nouveau design plus petit et classé IPX4, les écouteurs peuvent désormais être chargés sans fil.

Alors que les accessoires de jeu seront presque toujours disponibles en noir, il est agréable de voir Logitech se diversifier en proposant ses périphériques dans une grande variété de combinaisons de couleurs scandaleuses. Actuellement, le casque Logitech G435 est disponible en trois coloris chez Walmart, Best Buy et Amazon pour 69,99 $, soit 10 $ de moins que le prix normal. Bien que vous puissiez toujours choisir le noir, ce casque universellement compatible est également disponible en blanc avec des accents bleu clair, ainsi qu’un combo rose et bleu vif. Le G435 peut durer jusqu’à 18 heures entre les charges et peut être couplé avec des appareils via Bluetooth ou avec le dongle sans fil 2,4 GHz inclus. Ce modèle est actuellement notre premier choix si vous recherchez un casque de jeu sans fil.

Logitech G435 Lightspeed

Le G435 Lightspeed de Logitech est un casque de jeu sans fil léger et confortable qui ne vous ruinera pas. Il est compatible avec les consoles PlayStation, ainsi que Nintendo Switch et PC. Il prend également en charge Bluetooth, vous pouvez donc écouter de la musique ou prendre des appels pendant que vous jouez.

