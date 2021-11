Les derniers mois de Hansi Flick et son départ du Bayern Munich à travers les yeux du réalisateur de documentaire Simon Verhoeven

Le nouveau documentaire Amazon Prime « FC Bayern : derrière les légendes » comprend des clips exclusifs du bureau de la direction et du vestiaire du Bayern Munich. Il donne un aperçu des derniers mois de l’entraîneur sextuple Hansi Flick au club.

Parler avec Sport1, le réalisateur Simon Verhoeven a évoqué l’hésitation initiale de Flick à laisser l’équipe du documentaire entrer dans le vestiaire de l’équipe avant de finalement leur ouvrir les portes.

Il a dit: « Flick a dit à Nepomuk et à moi: » Vous n’entrez pas dans le vestiaire. » Mais à un moment donné, il s’est rendu compte que nous ne sommes pas ces journalistes d’investigation ou ces photographes de tabloïd qui agacent tout le temps et cherchent les gros titres, mais que nous venons aussi du football et que nous nous intéressons sérieusement aux gens, à l’équipe et au travail de son équipe. Puis il a commencé à nous faire confiance.

« En fait, juste avant son discours d’adieu, il a fait comprendre à Nepomuk que quelque chose d’important allait se passer aujourd’hui. C’est pourquoi nous avons pu capturer parfaitement la scène. Lors de son discours, Hansi était très émotif, tout comme les joueurs. Ce fut un moment de chair de poule absolu », a expliqué Verhoeven comment l’actuel directeur de Die Mannschaft a progressivement développé une bonne camaraderie dans l’espace de travail avec l’équipage.

Dans quelle mesure l’annonce soudaine du départ de Flick a-t-elle affecté les joueurs ? Dans quelle mesure étaient-ils accueillants lorsque Nagelsmann a pris le relais ? Verhoeven nous donne un aperçu direct de l’environnement des vestiaires après que Flick a quitté son poste d’entraîneur-chef.

« Non, [the players] n’ont pas beaucoup parlé de Nagelsmann. Le départ de Flick était le gros sujet au début, il y avait beaucoup de douleur. Mais quand Nagelsmann est arrivé, l’ambiance a changé. On pouvait ressentir une sorte de réveil. Les joueurs ont vite cru en lui et en sa vision, ça se voit », a déclaré le réalisateur.