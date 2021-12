Les derniers mots d’Avicii révélés dans le journal Day Before Suicide

AviciiLes derniers mots de avant de se suicider ont été révélés dans un nouveau livre, et cela souligne la tragédie.

Comme nous l’avons signalé … le DJ suédois de 28 ans s’est suicidé en avril 2018, en utilisant un bouteille en verre cassée.

Les entrées de journal qu’il a écrites juste avant sa mort sont dans le livre « Tim – La biographie officielle d’Avicii » et elles sont déchirantes.

Les entrées sinistres ont été écrites alors qu’il était à l’hôpital et en cure de désintoxication… Il a écrit : « Ces jours à l’hôpital ont été les jours les plus anxieux et sans stress dont je me souvienne des six dernières années, ce furent mes vraies vacances, aussi déprimantes comme cela peut paraître.

Le chanteur d’EDM a parlé de sa longue bataille contre l’abus de drogues et d’alcool… « J’ai eu du mal à accepter de ne plus jamais boire, mais tous les médecins ont fortement suggéré d’attendre au moins un an avant même de boire une bière. » Cela a eu des nuances d’un tournant dangereux dans le mouvement de réadaptation – la cure de désintoxication en Californie, qui suggère que les toxicomanes peuvent boire modérément et fumer de l’herbe.Les experts disent que c’est une recette pour un désastre.

Il a poursuivi… « Bien sûr, je n’ai pas écouté la majorité des médecins, j’ai écouté le couple qui a dit que c’était OK si je faisais attention. J’étais ignorant et naïf et je faisais le tour du monde, toujours en tournée sans fin… »

La veille de son suicide, Avici écrivait : « L’effusion de l’âme est le dernier attachement avant qu’elle ne reprenne !

Le livre sortira le mois prochain.