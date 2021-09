Les derniers mots déchirants du prince Charles au père du prince Philip à la veille de sa mort | Royale | Nouvelles

in

Une conversation poignante a eu lieu entre le père et le fils le 8 avril, la veille du décès du prince Philip. Le prince de Galles et son père, le prince Philip, auraient discuté des plans pour les célébrations du 100e anniversaire de ces derniers, et Charles a reçu une réponse typique du prince Philip pour ses efforts.

Le regretté duc d’Édimbourg est célébré depuis des décennies pour avoir exprimé ce qu’il pense, et l’homme de 99 ans a répondu de manière typique à une question de son fils.

Le 8 avril, le prince Charles a appelé le prince Philip à Windsor afin de discuter de son prochain centenaire qui devait avoir lieu en juin et de s’enquérir auprès du roi d’une fête pour marquer l’occasion.

Une conversation entre le duo a été rappelée par le futur monarque dans une nouvelle émission de BBC One à diffuser mercredi soir, intitulée Prince Philip: The Royal Family Remembers.

L’échange intime se serait déroulé comme suit, juste un jour avant la mort du duc le 9 avril à l’âge de 99 ans.

Charles aurait demandé avec un léger tremblement, “nous parlons de votre anniversaire”, car il savait que Philip n’était pas enthousiaste à l’idée d’une fête d’anniversaire.

Conscient que son père était également légèrement malentendant, le prince se serait répété un peu plus fort et aurait dit : « Nous parlons de votre anniversaire ! Et s’il va y avoir une réception !

Philip aurait rétorqué avec une boutade dans le style pour lequel il est connu, en disant: “Eh bien, je dois être vivant pour ça, n’est-ce pas?”

MISES À JOUR EN DIRECT: Famille royale EN DIRECT: Kate et William « anxieux » pour Harry et Meghan

Parallèlement aux moments les plus touchants comme l’échange susmentionné, des anecdotes hilarantes sont également partagées lors de l’émission, dont une entre le prince Philip et son petit-fils le prince William.

Le duc de Cambridge aurait évoqué une sortie que le couple avait faite dans un endroit reculé du domaine de la reine Balmoral.

Au cours de leur voyage, le duo grand-père et petit-fils est tombé sur un groupe de jeunes marcheurs entreprenant une expédition pour leur prix duc d’Édimbourg, célèbre créé par le prince Philip.

William se souvient : « Il s’est arrêté et a baissé sa vitre et a dit : ‘Bonjour. Comment est votre santé?'”

Le plus petit des jeunes hommes à l’arrière du groupe se serait retourné, répondant à la question en disant effectivement : « Jog on Papy !

Le prince William admet que la réponse était en fait beaucoup plus grossière, mais que son grand-père n’était pas perturbé par la réponse et l’a trouvée “hilarante”.

Le regretté duc d’Édimbourg aurait remonté la fenêtre et s’est tourné vers son petit-fils et a déclaré: “La jeunesse d’aujourd’hui!”