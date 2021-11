Les derniers mots d’Halyna Hutchins avant sa mort

Alec est en contact permanent avec la police. Cela a été rapporté au cours du week-end, face à la presse qui l’a suivi dans le Vermont, où il passe quelques jours de congé avec Hilaria Baldwin, sa femme et leurs six enfants. L’acteur de 63 ans a été clair en évoquant sa collaboration avec la police et en soulignant qu’Halyna était son amie.

Alec Baldwin est réapparu devant les médias ce week-end. (Backgrid / Le Groupe Grosby)

Tous les médias insistent sur la collecte de données pouvant déchiffrer l’incident tragique et même indiquer où ou qui a commis la bévue de mettre de vraies balles à disposition du film. Mais les dernières données sur cette épreuve se sont concentrées sur les derniers moments de la vie de Hutchins.

Le directeur de la photographie était ami avec l’acteur Alec Baldwin. (Sonia Recchia / . / © .Images 907256304)

Selon le Los Angeles Times, Halyna aurait gardé sa bonne humeur avec son équipe après avoir reçu l’impact de balle qui lui a touché la poitrine. « Ça n’allait pas, ça n’allait pas du tout », aurait-elle répété devant son équipe de production venue l’aider avant l’arrivée de l’ambulance. Les premiers rapports affirment que Hutchins a titubé en arrière et est tombé dans les bras de Souza, également blessé.