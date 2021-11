Les derniers rapports du Trésor, de la Fed et de la BRI le confirment : tous les chemins tordus mènent à l’or

par Matthew Piepenburg, Or Suisse :

Les faits ne cessent de s’accumuler et les récents rapports de la BRI, du Trésor et de la Fed confirment que tous les chemins tordus mènent à l’or.

Dans un article récent, j’ai posé la question rhétorique de savoir quand les décideurs politiques cesseront-ils enfin de mentir et permettre le retour des faits honnêtes et des forces naturelles du marché ?

Le mensonge est la nouvelle normalité

Malheureusement, alors que nous examinons les deux derniers documents de travail de la cabale Fed/Treasury Dept et de la Banque des règlements internationaux, chacun confirme que les mensonges sont officiellement la nouvelle norme.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Au fil des ans, nous avons suivi des illusions vulgarisées se faisant passer pour des politiques avec des preuves plutôt que de la crainte, abordant des sujets tels que la fictions ouvertes de l’inflation IPC rapport et ses mythe « éphémère » au dernier échantillon de double langage craché de la Fed ou de la Maison Blanche.

Franchement, ces mensonges bien masqués se produisent si fréquemment que nous ne manquons jamais de matériel, y compris Biden nous assurant plus tôt – et encore une fois la semaine dernière – de une « Fed indépendante ».

Il essaie un peu trop fort de nous convaincre, non ?

L’histoire (la dette) se répète

Les schémas de l’histoire confirment que plus un système implose sous le poids de ses propres extravagances auto-infligées (généralement des accumulations de dettes fatales entraînées par des années de guerre, des disparités de richesse, l’avilissement de la monnaie et la corruption politique/financière), les pouvoirs qui sont de plus en plus contrôles autocratiques, distractions et mensonges automatiques.

La liste de ces exemples, de la Rome antique à la France du XVIIIe siècle et de l’Europe du XXe siècle à l’Amérique du XXIe siècle est longue et diversifiée, que ce soit un Commode, un Romanov, un Batista, un Biden, un Franco ou un Bourbon à la barre d’un navire en perdition. , la fin du jeu pour les dirigeants pléthoriques régnant sur une dette gonflée se termine toujours de la même manière : plus de mensonges, plus de contrôles, moins de liberté, moins de vérité et moins de marchés libres.

Cela vous semble familier ?

Comme promis ci-dessus, cependant, plutôt que de simplement fulminer à ce sujet, il est essentiel de simplement vous montrer. Comme je l’ai appris à la faculté de droit, les faits, hélas, sont bien plus importants que les accusations.

À cette fin, regardons les faits.

Le dernier mensonge conjoint du département du Trésor et de la Fed

Plus tôt ce mois-ci, la Fed et le département du Trésor ont publié un rapport pour discuter, eh bien, des « perturbations récentes »…

A noter en premier lieu les différents « auteurs » de cette fiction, qui confirment le mariage désormais ouvert entre la Fed dite « indépendante » et le département du Trésor américain.

Si garder l’ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen, à la tête du département du Trésor (ou l’ancien chef de la BCE, Mario Draghi, au siège du Premier ministre en Italie) n’était pas une preuve suffisante de la montée en puissance des banques centrales contrôle centralisé sur la politique nationale, cette dernière preuve du Trésor et de la Fed devrait aider à annuler ce débat.

Dans le rapport ci-dessus, on nous dit calmement, entre autres, que le marché du Trésor américain reste «le marché le plus profond et le plus liquide au monde», malgré le fait ignoré que la plupart de ces liquidités proviennent de la Fed elle-même.

Plus de 55% des bons du Trésor émis depuis février dernier n’ont pas été achetés par « l’open market » mais, ironiquement, par des banques privées qui se font passer pour un « Federal Open Market Committee »…

Les ironies (et les omissions) ne manquent pas.

Mais même les auteurs de cet article de propagande ne pouvaient ignorer le fait que ce soi-disant «marché le plus liquide au monde» a connu quelques ratés ces dernières années (c’est-à-dire septembre 2019, mars 2020)…

Confessions traduites d’un faux cône

Cependant, la réponse (et la solution) délibérément déroutante de la cabale est assez révélatrice et confirme exactement ce que nous avions prévu depuis le début, à savoir : plus de QE sous un autre nom.

Plus précisément, ces renards qui gardent notre poulailler monétaire ont décidé de réguler les « marchés des garanties et les fonds du marché monétaire en achetant beaucoup plus de bons du Trésor UST » en établissant des « installations de pension permanentes pour les investisseurs nationaux et étrangers » » à désormais « d’autres institutions de dépôt à l’avenir » pour « financer les déficits croissants des États-Unis » en accordant davantage de prêts « via ces facilités de pension (SRF et FIMA) ».

Hein?

Les amis, ce à quoi tout ce charabia se résume est assez simple et d’une extrême importance.

En clair, la Fed et le département du Trésor viennent d’avouer (dans un langage que personne n’a jamais été censé comprendre) qu’ils simulent complètement un cône de la Fed et injectent des billions de liquidités factices supplémentaires sur le marché obligataire via un T- extrême (c’est-à-dire désespéré). Prise en charge de la facture.

Encore une fois, il s’agit simplement d’un QE sous un autre nom. Période. Arrêt complet.

La Fed réduit les émissions de dette à long terme et tourne ses yeux assoiffés de liquidités vers le soutien du pool des bons du Trésor/marchés monétaires pour plus de liquidités détournées afin de soutenir un marché du Trésor autrement mourant.

Encore une fois, cela prouve que la Fed n’est plus indépendante, mais le vent presque exclusif (et pourri) sous les ailes de l’onglet bar gonflé de l’Oncle Sam.

Ou dit plus simplement : la Fed « indépendante » subventionne une Amérique manifestement dépendante.

Biden double la double parole

Bien sûr, alors que la preuve d’un contrôle de plus en plus centralisé par la Fed sur notre économie nationale devient maintenant une évidence embarrassante (mais délibérément cachée dans le « parler du marché »), il était impératif de sortir Biden de sa sieste et de l’obliger à dire exactement le contraire. .

En d’autres termes : Cue la spin-selling.

Pas de choc là-dedans…

Deux jours seulement après la publication du « rapport » conjoint Fed/Trésor, le président américain, en parlant des points en très gros caractères sur son lecteur rapide), a annoncé qu’il était « engagé en faveur de l’indépendance de la Fed pour surveiller l’inflation. et combattez-le.

C’est riche.

Premièrement, il est désormais évident que la Fed est tout sauf indépendante. Ils pourraient aussi bien partager le même espace de bureau que le département du Trésor.

Deuxièmement, la façon dont la Fed « surveille » (alias : mensonges sur) l’inflation est une blague ouverte depuis des années.

L’inflation, telle que mesurée avec précision par l’échelle de l’IPC des années 1980, n’est pas au niveau déjà embarrassant de 6 % signalé aujourd’hui, mais plus honnêtement à 15 %.

Aie.

Comparé à un rendement actuel (et artificiellement supprimé) de 1,6% sur l’UST à 10 ans, cela signifie que l’obligation la plus importante de l’économie mondiale vous offre un rendement réel de moins 13,4%.

Penses-y un moment…

Troisièmement, la Fed ne vise pas à « combattre » l’inflation, mais plutôt à encourager davantage la même chose à gonfler la dette via des taux réels négatifs, comme nous l’avons mis en garde toute l’année.

Lire la suite @ GoldSwitzerland.com