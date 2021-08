Les derniers réfrigérateurs InstaView de LG permettent d’économiser de l’énergie

Combien de fois avez-vous ouvert la porte du réfrigérateur et vous êtes-vous tenu devant votre appareil en train de réfléchir à ce que vous voulez manger ? Il y a de fortes chances que vous le fassiez plus que vous ne le pensez, et LG espère que ses derniers réfrigérateurs InstaView Door-in-Door aideront à mettre fin à cette habitude de gaspillage d’énergie.

Les réfrigérateurs LG InstaView ont été lancés pour la première fois en 2015 et comportent un panneau de verre noir sur la porte. Appuyez deux fois sur ce panneau de verre pour allumer une lumière, vous permettant de voir ce qu’il y a dans le réfrigérateur sans avoir à ouvrir la porte.

Le panneau sert également de porte dans la porte qui permet un accès rapide aux articles à l’avant du réfrigérateur et garantit que moins d’air froid s’échappe que lors de l’ouverture de la porte principale.

Pour la première fois, les réfrigérateurs InstaView disposent désormais d’un panneau de verre qui s’étend sur toute la moitié supérieure de la porte droite, vous permettant de voir encore plus le contenu du réfrigérateur.

(Crédit image : LG)

Distributeur d’eau désinfectante UV

Les nouveaux réfrigérateurs InstaView disposent également d’un distributeur d’eau qui utilise la lumière ultraviolette pour désinfecter le robinet, réduisant ainsi la propagation de germes potentiellement nocifs dans l’eau potable.

LG affirme que la technologie est activée automatiquement pendant 10 minutes, une fois par heure une fois et éliminera jusqu’à 99,99% des bactéries, y compris E. coli et pseudomonas aeruginosa, qui peuvent entraîner une pneumonie, du robinet du distributeur d’eau. Il peut également être activé à la demande en appuyant sur un bouton du réfrigérateur quand vous le souhaitez en appuyant sur un bouton.

Les réfrigérateurs fonctionnent également avec l’application LG ThinQ, ce qui vous permet de voir combien d’énergie ils consomment. Vous pouvez également recevoir une alerte si la porte est restée ouverte, et même régler la luminosité de l’éclairage intérieur en fonction de l’heure de la journée.

Analyse : économie d’énergie et gain de temps

Il est indéniable que le panneau InstaView est extrêmement pratique – avant de me rendre au supermarché, je vérifie toujours ce qu’il y a dans le réfrigérateur et je finis souvent par ouvrir la porte plusieurs fois pendant que j’écris ma liste de courses.

Chaque fois que la porte du réfrigérateur est ouverte, la température à l’intérieur du réfrigérateur augmente, ce qui signifie que le compresseur doit démarrer pour la réduire à un niveau approprié. Selon le magazine Home Energy, l’ouverture de la porte représente 7 % de l’énergie consommée par un réfrigérateur, sur la base de 42 ouvertures par jour. jour, c’est en fait assez précis.

Un réfrigérateur moyen utilise 162 kWh d’énergie chaque année, selon une étude de l’Energy Saving Trust, donc en réduisant le nombre de fois que vous ouvrez la porte du réfrigérateur, vous pourriez réduire de plus de 11 kWh par an ce total.

À l’échelle mondiale, le gaspillage d’énergie est un énorme problème – aux États-Unis seulement, cela équivaut à 283 kWh d’électricité par personne et par an, ce qui équivaut à faire fonctionner un four électrique à 350F / 175 C pendant six jours, donc tout ce qui peut être fait pour réduire ce chiffre à nos yeux est un énorme pas en avant.