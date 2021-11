Les derniers sondages électoraux alarmants au Royaume-Uni montrent que personne n’obtient la majorité – un coup dur pour Boris | Politique | Nouvelles

Le Parti conservateur subit des coups dans les sondages, les électeurs punissant le parti au pouvoir pour la sordide rangée, les échecs perçus dans le programme de « nivellement par le haut » et la gestion de la pandémie. Fini l’avance tory des conservateurs sur le Parti travailliste, inaugurant les dernières prédictions : un parlement sans majorité.

Un parlement sans majorité se produit lorsqu’aucun parti politique ne remporte la majorité absolue à la Chambre des communes

La Grande-Bretagne a vu pour la dernière fois un parlement sans majorité en 2017, lorsque la décision catastrophique de Theresa May de déclencher des élections anticipées s’est retournée contre elle et lui a coûté la majorité globale.

En 2010, un parlement sans majorité a vu se former un gouvernement de coalition entre les conservateurs et les libéraux-démocrates.

Maintenant, avec des élections générales prévues pour 2024 mais largement attendues plus tôt, les sondeurs prédisent plus d’incertitude.

Britain Predicts, la calculatrice électorale de New Statesman qui agrège et pondère plusieurs sondages, a montré qu’un parlement sans majorité est désormais le résultat le plus probable d’une élection.

Le sondage Britain Predicts montre que, si une élection devait avoir lieu demain, le résultat le plus probable verrait les conservateurs avec 295 sièges et les travaillistes avec 265.

Ce serait un résultat encore pire pour les conservateurs qu’en 2017, lorsque Mme May avait vu son parti remporter 318 sièges contre 262 pour les travaillistes.

Selon un autre agrégateur de sondages fiable – le Politico Poll of Polls – les deux principaux partis seront encore plus au coude à coude.

Pendant ce temps, les derniers sondages d’Opinium for the Observer ont montré que les notes personnelles du Premier ministre étaient désormais tombées à -20, contre -16 la semaine dernière, prouvant que la popularité de M. Johnson est sur une lancée à la baisse.

Il y a également eu un changement significatif quant à savoir qui les électeurs considèrent comme le meilleur Premier ministre.

L’avance de 11 points de M. Johnson s’est réduite à seulement deux points.

M. Johnson est considéré comme le meilleur candidat par 28% des électeurs, en baisse de cinq points, le leader travailliste à 26% (en hausse de quatre points).

S’exprimant sur le sondage, Adam Drummond d’Opinium a déclaré: « Il s’agit de notre première avance travailliste depuis janvier, mais les lignes rouge et bleue se rapprochent lentement depuis la fin du rebond des vaccins du gouvernement en mai.

«Alors que les diverses histoires sordides dominent les premières pages et ont sans aucun doute nui au gouvernement, la note personnelle de M. Johnson dans les sondages est en baisse depuis un certain temps et l’avance des conservateurs sur la« gestion de l’économie »a considérablement diminué.

« Cependant, M. Johnson a toujours un point d’avance sur Keir Starmer sur qui serait le meilleur Premier ministre et seulement 27% des électeurs conviennent que le leader travailliste » ressemble à un Premier ministre en attente « .

« Il est à noter qu’il a fallu plus d’une semaine de gros titres en permanence, sur un sujet avec lequel les conservateurs ont toujours eu du mal, pour que les travaillistes se frayent un chemin en tête. »