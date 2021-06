Les derniers spectacles américains d’Elton John auront lieu au Dodger Stadium, 2022

Elton John revient au Dodger Stadium pour un tour de victoire.

Après un long retard dû à la pandémie de COVID-19, la pop star de 74 ans a annoncé mercredi qu’il avait prolongé sa tournée d’adieu jusqu’en 2022 avec des dates en Europe et en Amérique du Nord, y compris une paire de spectacles au lieu de Los Angeles qui a aidé faire de lui une superstar.

John jouera au Dodger Stadium les 19 et 20 novembre de l’année prochaine, près d’un demi-siècle après avoir enfilé un uniforme éblouissant des Dodgers pour divertir 110 000 fans lors de deux concerts à guichets fermés en 1975 – des concerts si cruciaux pour la légende du chanteur qu’ils ont été dramatiquement dramatisés dans le biopic «Rocketman» de 2019.

Les concerts de LA serviront de «grande finale aux États-Unis», a déclaré John dans un communiqué, après quoi il prévoit de faire la tournée Farewell Yellow Brick Road en Nouvelle-Zélande et en Australie en 2023 avant de se retirer définitivement de la route. John, qui dit vouloir passer plus de temps avec ses enfants, a lancé la tournée en 2018 et avait déjà joué dans des dizaines de villes à travers le monde – y compris LA, où il s’est arrêté pour plusieurs concerts au Staples Center et au Forum – lorsque COVID l’a forcé pour faire une pause en mars 2020. Il devrait reprendre le trek le 1er septembre à Berlin.

Nommé d’après l’album “Goodbye Yellow Brick Road” de 1973, le road show est un condensé élaboré mais rapide des cinq décennies de carrière de John qui présente des interprétations de succès indélébiles tels que “Bennie and the Jets”, “Tiny Dancer”, “Levon », « Crocodile Rock », « The Bitch Is Back » et « Ne laissez pas le soleil se coucher sur moi ».

À chacune de ses dates à LA en 2019, John a pris un moment pour crier l’ancien critique de musique pop du Times, Robert Hilburn, dont la critique enthousiaste de la résidence de John en 1970 au Troubadour – un autre concert mémorablement dramatisé dans « Rocketman » – a attiré l’attention de l’industrie de la musique sur un acte alors obscur.

Les billets pour les concerts du John’s Dodger Stadium 2022 – qui suivront les spectacles dans les stades à Chicago, Atlanta, Nashville et Houston, entre autres villes – devraient être mis en vente le 30 juin.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

ID d’application : ‘134435029966155’,

xfbml : true, version : ‘v2.9’ }); } ;

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js” ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Lien source

Les derniers spectacles américains d’Elton John au Dodger Stadium, 2022, sont apparus en premier sur ..