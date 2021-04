Les derniers téléphones Galaxy A de Samsung arrivent aux États-Unis

Samsung a présenté ses derniers téléphones Galaxy A aux États-Unis, tout, du Galaxy A02 au A52 5G, sera disponible, et le A32 est le premier téléphone 5G de la société pour moins de 300 $ La plupart des modèles seront disponibles le 9 avril, tandis que le A42 5G fait ses débuts le 8 avril. L’A02 arrive le 29 avril.

Vous n’avez pas eu à attendre longtemps pour obtenir des téléphones Samsung de milieu de gamme comme le Galaxy A52 aux États-Unis. Samsung a annoncé les prix et la disponibilité des téléphones de la série A dans le pays, et ce sont surtout de bonnes nouvelles si vous voulez l’un des appareils les plus abordables de la société.

Le Galaxy A42 5G arrive en premier, expédié via Samsung et Verizon (avertissement: cet auteur écrit également pour Engadget, propriété de Verizon) le 8 avril pour 399,99 $ avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Son écran AMOLED de 6,6 pouces et 60 Hz ne fera pas envie aux autres, mais la puce Snapdragon 750G, la configuration de la triple caméra arrière 48MP et le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran pourraient en faire un choix solide.

Les Galaxy A12, A32 5G et A52 5G seront disponibles le 9 avril sur une gamme de transporteurs américains, bien que vos choix varient considérablement. Parmi ceux-ci, seul Verizon portera les A02, tandis qu’AT & T laisse l’A32 hors de sa gamme régulière – vous devrez vous rendre à Cricket, qui n’offrira pas l’A52. T-Mobile et son service Metro offriront tout à partir de ce lot, à l’exception des A02, mais les clients US Cellular et ceux qui souhaitent un téléphone déverrouillé devront se tourner vers les A02 ou A52. Les clients Boost et Charter devront se contenter des A02 s’ils veulent une version liée au transporteur.

L’entrée de Samsung, le Galaxy A02, sera disponible sur le site Web de la société ainsi que sur Boost, US Cellular et Verizon à partir du 29 avril. Le Galaxy A72 est manifestement absent des versions américaines, bien que ce ne soit pas surprenant lorsqu’il manque la 5G.

Les prix américains commencent à 109,99 $ pour les Galaxy A02 et grimpent progressivement pour les A12 (179,99 $), A32 5G (279,99 $) et A52 5G (499,99 $). Samsung tient à noter que l’A32 est son premier téléphone 5G à se vendre à moins de 300 $ dans le pays – à noter si cela ne vous dérange pas la puce MediaTek 720 et l’authentification conventionnelle, même si vous obtiendrez un «HD +» de 6,5 pouces Affichage 90Hz dans la bonne affaire.

Le point culminant de la liste américaine est clairement le Galaxy A52 5G. Tout comme le Galaxy A51 de l’année dernière, il se rapproche étonnamment des spécifications de niveau phare malgré son statut de milieu de gamme. L’A52 vante un écran 120 Hz, un Snapdragon 750G, 128 Go de stockage et une résistance à l’eau IP67. Bien qu’il ne soit toujours pas aussi puissant que le S20 FE, qui ajoute un Snapdragon 865 et une charge sans fil, vous économisez également 200 $ sur les prix officiels. Il peut s’agir de petits sacrifices si vous voulez un téléphone réactif au quotidien.