Les derniers téléviseurs Frame de Samsung ont un écran mat qui ressemble davantage à de l’art réel

Samsung a réussi à définir à lui seul la catégorie des « téléviseurs de style de vie » – des téléviseurs haut de gamme qui s’intègrent mieux à la maison que les téléviseurs traditionnels – avec The Frame. J’ai plusieurs amis, collègues et membres de ma famille qui ont récemment acheté un modèle de la gamme The Frame. Pour eux, l’aspect élégant de l’appareil, les cadres personnalisables et la possibilité de présenter des illustrations ou des photos personnelles lorsque le téléviseur est « éteint » sont plus importants que la dernière qualité d’image ou les spécifications HDMI.

Pour 2022, la société espère faire passer The Frame au niveau supérieur et rendre son astuce de salon d’art mural plus convaincante que jamais. Samsung dit que les derniers modèles auront un écran mat et antireflet avec une texture « réaliste » qui ressemble à de la toile ou du papier au toucher.

L’écran antireflet pourrait être un énorme attrait pour les consommateurs ; The Frame est capable de faire correspondre la balance des blancs et la luminosité des œuvres d’art en fonction de l’éclairage ambiant dans une pièce, mais s’il y a une chose qui indique que vous regardez toujours un téléviseur, c’est l’éblouissement de l’écran.

Une comparaison du cadre de l’année dernière avec le nouveau modèle à écran mat. Image : Samsung

En introduisant un nouveau film antireflet et d’autres mesures anti-éblouissement, Samsung espère que les essoufflements et autres œuvres d’art apparaîtront de l’écran dans une mesure plus impressionnante qu’auparavant. Malheureusement, je n’ai pas encore eu l’occasion de voir les nouveaux écrans antireflet en personne pour voir à quel point le résultat final est convaincant – ou s’il y a un effet négatif sur l’image lorsque vous regardez du contenu régulier.

Le magasin d’art de la société propose plus de 1 600 pièces, et les propriétaires de Frame peuvent s’attendre à une nouvelle expérience utilisateur plus raffinée en 2022 lorsqu’ils parcourent cette sélection.

Pour 2022, The Frame sera proposé dans un total de sept tailles différentes, commençant à 32 pouces au plus petit et se terminant par un modèle de 85 pouces. Quant aux spécifications techniques du téléviseur lui-même, elles semblent similaires à celles de l’année dernière : The Frame vous donnera une belle image HDR 4K avec une palette de couleurs de points quantiques étendue, mais il manque des fonctionnalités TV haut de gamme comme la gradation locale à matrice complète, Prise en charge de 120 Hz, taux de rafraîchissement variable, etc. Et Samsung continue d’ignorer complètement Dolby Vision.

D’après les affirmations de Samsung, ce type ne verrait pas beaucoup d’éblouissement sur le nouveau Frame.Image: Samsung

Si la qualité d’image est votre principale priorité, les ensembles Neo QLED de premier plan de l’entreprise (avec la technologie Mini LED) sont toujours la voie à suivre. Mais ce n’est pas à cela que sert The Frame. Ce modèle – et les autres modèles de style de vie de Samsung comme The Serif – sont destinés aux personnes qui souhaitent une image parfaitement acceptable dans un ensemble qui complète leur décoration intérieure au lieu de s’y opposer.

Les prix, les informations de sortie et des spécifications techniques plus détaillées pour la gamme Frame 2022 devraient être annoncés plus près du moment où les téléviseurs commenceront à être expédiés dans les mois à venir.