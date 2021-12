Les derniers tests montrent la puissance du MacBook Pro M1 Max avec Adobe Lightroom

Ce n’est un secret pour personne, les nouveaux MacBook Pro M1 Pro et M1 Max sont des machines impressionnantes. Nous avons déjà couvert leurs performances impressionnantes à plusieurs reprises, et de nouveaux rapports continuent d’émerger pour les souligner. Aujourd’hui, CNET a publié un nouveau rapport présentant la puissance du MacBook Pro M1 Max pour la retouche photo.

L’article de CNET se concentre sur la comparaison du nouveau MacBook Pro 16 pouces avec la puce M1 Max à 10 cœurs et 32 ​​Go de RAM au MacBook Pro 2019 Intel i7. Les résultats, comme vous pouvez vous y attendre, sont impressionnants.

La fusion de six photos de 30 mégapixels dans un panorama était 4,8 fois plus rapide sur le nouveau MacBook Pro, prenant en moyenne 14 secondes contre 67 pour la machine Intel. C’était la plus grande accélération de mes tests. Le plus petit consistait à fusionner trois prises de vue de 30 mégapixels en une photo HDR, ce qui a pris 22 secondes sur la machine Intel et 12 secondes sur le M1 Max, une accélération de 1,9x.

Lightroom a toujours du mal à prendre en charge les énormes fichiers bruts de 151 mégapixels de Phase One, mais le nouveau Mac le gère bien mieux que mon ancienne machine. Une fusion panoramique de deux prises de vue a pris 109 secondes atroces sur le Mac Intel; il était 3,2 fois plus rapide sur le MacBook Pro M1 Max à 34 secondes. L’interprétation des fichiers bruts pour générer des aperçus en pleine résolution – le délai le plus courant que je rencontre dans Lightroom – était 2,5 fois plus rapide sur la nouvelle machine.