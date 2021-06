Les derniers ThinkPad de Lenovo incluent un X1 Extreme de 16 pouces

TL;DR

Lenovo arrive au Mobile World Congress avec trois ThinkPad améliorés. Le ThinkPad X1 Extreme est désormais livré avec un écran de 16 pouces, des puces Core de 11e génération et des graphiques GeForce RTX 30 en option. Les ThinkPad L13 Yoga et ThinkPad L13, quant à eux, embarquent des processeurs AMD Ryzen 5000.

Lenovo arrive au Mobile World Congress 2021 avec un trio d’ordinateurs portables hautes performances qui offrent toujours une touche de portabilité. La tête d’affiche est un ThinkPad X1 Extreme de quatrième génération (photo ci-dessus) qui promet à la fois un écran plus grand et beaucoup plus de puissance que ce à quoi vous pourriez vous attendre.

Le ThinkPad X1 Extreme remanié est désormais centré sur un écran de 16 pouces au rapport 16:10 avec des bords étroits de tous les côtés. Tout comme le MacBook Pro 16 pouces, il offre plus d’espace visuel avec relativement peu de compromis sur la taille – il n’est que légèrement plus grand que son prédécesseur de 15,6 pouces et pèse un peu plus à 4 livres. En conséquence, vous obtiendrez un écran de 2 560 x 1 600 résolution plus élevée dans le modèle de base et un écran de 3 840 x 2 400 (écran tactile ou autre) dans les configurations haut de gamme.

Vous obtiendrez également une accélération graphique significative. Alors que les processeurs Core de 11e génération de la série H et les graphiques intégrés Xe ne représenteront pas d’énormes progrès, vous avez maintenant le choix entre les puces vidéo GeForce RTX allant du RTX 3050 Ti au RTX 3080. La gamme précédente Thinkpad X1 Extreme en général arrêté à la GTX 1650 Ti moyenne, cela pourrait donc être un énorme bond en avant pour les applications et les jeux gourmands en GPU. Un nouveau système de refroidissement avec des caloducs, une chambre à vapeur et un flux d’air amélioré permet de contrôler la chaleur.

Le ThinkPad X1 Extreme contient également jusqu’à 64 Go de RAM, deux SSD de 2 To et une mise à niveau en retard vers une webcam 1080p. Lenovo revendique 10,7 heures d’autonomie maximale de la batterie, bien que nous nous attendions à ce que cela diminue considérablement sous une charge lourde.

Le ThinkPad X1 Extreme de 16 pouces commencera à un prix de 2 149 $ lorsqu’il sera disponible en août.

Vous pouvez toujours vous attendre à des améliorations de performances si vous recherchez du matériel plus modeste. Le convertible ThinkPad L13 Yoga 2 de deuxième génération (au milieu) et son homologue conventionnel ThinkPad L13 s’adaptent aux derniers processeurs de la série AMD Ryzen 5000 Pro dans un cadre compact de 13,3 pouces. Lenovo vante une autonomie comparable à celle du ThinkPad X1 Extreme malgré les boîtiers plus petits.

Les deux modèles ThinkPad L13 sont beaucoup plus modestes que le X1 Extreme avec jusqu’à 16 Go de RAM, un seul SSD de 1 To et un écran 1080p.

Vous ne paierez pas non plus les prix X1 Extreme pour la série ThinkPad L13. Les deux machines font leurs débuts en août et commenceront à 799 $ pour le L13 régulier, atteignant 999 $ pour la variante Yoga.