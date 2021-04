Les designers libanais Azzi et Osti Eye Expansion – WWD

Le duo de designers libanais Azzi et Osta ont persévéré pendant ce qui a été une année décisive.

Entre la résistance à la crise économique libanaise et les manifestations qui ont paralysé leur pays, la pandémie mondiale et les conséquences d’une horrible explosion à Beyrouth, les 12 derniers mois ont apporté revers après revers. Mais George Azzi et Assaad Osta sont devenus plus concentrés que jamais.

À la fin de l’année dernière, alors que le monde était au point mort, ils ont lancé leur plateforme mondiale de commerce électronique pour présenter leur prêt-à-porter. «C’était l’une de nos plus grandes réalisations au cours de cette année COVID-19, pour pouvoir aller dans plus d’endroits et atteindre plus de personnes et de marchés», a déclaré Azzi.

Lui et Osta sont bien connus pour leur couture depuis leur lancement en 2010. Ils ont été catapultés pour la première fois à une reconnaissance mondiale en 2018 lorsque Beyoncé portait l’un de leurs modèles à une célébration pré-Grammy. Récemment, ils sont allés de l’avant avec la révélation de leur collection automne 2021 dans leur showroom numérique parisien, reflétant la dynamique de la marque. Stylisés par Dena Giannini et photographiés par Amanda Charchian, les designers ont photographié la collection à Los Angeles, un clin d’œil à leurs projets d’expansion internationale et à leur attrait au-delà du Moyen-Orient.

Connue pour ses silhouettes structurelles, la collection réinvente les costumes pour hommes avec une touche féminine. Il existe des pantalons masculins à la coupe pointue avec des corsets en tulle et des vestes de smoking plongeantes révélant des détails en daim pliés en origami. Les vestes de dîner déstructurées pour les cocktails sont finies avec des nœuds couture exagérés. Les silhouettes ludiques émergent dans une émeute de paillettes, velours, crêpe et tulle. La collection marie une coupe sculptée avec des fentes profondes et sensuelles révélatrices et des corsages tranchés.

La collection trouve son inspiration à la fin des années 90, une époque qui, selon les designers, était très formatrice car c’était leur adolescence au Liban. Cela amène la nostalgie de leurs premiers croquis de mode et de moodboards, leur premier achat de mousseline après des semaines d’économie.

«Nous nous retrouvons souvent à retourner là-bas, à ces années où nos esprits étaient pleins de rêves et d’attentes», a déclaré Azzi.

Osta a ajouté: «La collection rend hommage au moment où nous avons choisi cette voie. Le moment où nous avons découvert notre but et avons commencé à rêver en grand. C’était une période pleine d’inspiration sans fin, d’idées folles et de nuits d’été sans sommeil – quand nous étions trop occupés à envisager l’avenir pour dormir.

Azzi et Osta se décrivent comme optimistes et disent qu’ils regarderont toujours vers l’extérieur, tout en restant fermement ancrés dans leur ville natale de Beyrouth.